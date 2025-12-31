Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế: Lãnh đạo không nói nhiều mà phải dấn thân, hành động

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
31/12/2025 11:52 GMT+7

Tại buổi lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm lại hai phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, đã đưa ra những yêu cầu 'thực chiến' đầy quyết liệt đối với đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 31.12, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm lại hai phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo nghị quyết được công bố, PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính tiếp tục nhận được sự tín nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Dự lễ có lãnh đạo ĐH Huế, đại diện các trường đại học thuộc ĐH Huế, đông đảo cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế: Lãnh đạo không nói nhiều mà phải dấn thân, hành động- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng trường  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho PGS-TS Phan Thanh Hoàn (bên trái) và PGS-TS Bùi Đức Tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường theo định hướng tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.

Ông Quân nhấn mạnh tư tưởng chủ đạo đối với các lãnh đạo nhà trường là phải "dấn thân". "Chỉ có ban giám hiệu làm gương thì cán bộ mới tiếp tục tư tưởng dấn thân... Lãnh đạo trường phải tiếp tục đề cao tư tưởng thực chiến, không nói nhiều mà phải hành động", ông Quân yêu cầu.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế: Lãnh đạo không nói nhiều mà phải dấn thân, hành động- Ảnh 2.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hiệu trưởng nhà trường đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá như, đổi mới công tác sinh viên phải có giải pháp để mỗi sinh viên đều được thụ hưởng tốt nhất các điều kiện học tập và luôn cảm thấy tự hào về ngôi trường mình theo học. Trong hợp tác quốc tế, cần tăng cường thiết lập các mối quan hệ để phối hợp đào tạo, mở rộng cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể "thâm nhập" vào các môi trường làm việc chất lượng cao tại nước ngoài.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính chia sẻ sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn đã khẳng định tâm niệm ấp ủ của mình là tiếp tục xây dựng "trường học hạnh phúc", nơi mà mỗi ngày đến trường của thầy cô và sinh viên đều là một ngày vui. "Tôi cam kết làm việc nghiêm túc, thật sự dấn thân, phải làm gương, dám làm và dám chịu trách nhiệm", ông Hoàn khẳng định.

Tin liên quan

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Hồ Thị Khánh Minh (sinh viên ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế) đã trở thành tân thủ khoa đầu ra khóa 55 (năm 2025) với 3,88/4 điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Kinh tế ĐH Huế bổ nhiệm phó hiệu trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận