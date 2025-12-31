Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế: Lãnh đạo không nói nhiều mà phải dấn thân, hành động

Sáng 31.12, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm lại hai phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo nghị quyết được công bố, PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính tiếp tục nhận được sự tín nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng.



Dự lễ có lãnh đạo ĐH Huế, đại diện các trường đại học thuộc ĐH Huế, đông đảo cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho PGS-TS Phan Thanh Hoàn (bên trái) và PGS-TS Bùi Đức Tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường theo định hướng tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.

Ông Quân nhấn mạnh tư tưởng chủ đạo đối với các lãnh đạo nhà trường là phải "dấn thân". "Chỉ có ban giám hiệu làm gương thì cán bộ mới tiếp tục tư tưởng dấn thân... Lãnh đạo trường phải tiếp tục đề cao tư tưởng thực chiến, không nói nhiều mà phải hành động", ông Quân yêu cầu.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hiệu trưởng nhà trường đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá như, đổi mới công tác sinh viên phải có giải pháp để mỗi sinh viên đều được thụ hưởng tốt nhất các điều kiện học tập và luôn cảm thấy tự hào về ngôi trường mình theo học. Trong hợp tác quốc tế, cần tăng cường thiết lập các mối quan hệ để phối hợp đào tạo, mở rộng cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể "thâm nhập" vào các môi trường làm việc chất lượng cao tại nước ngoài.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn và PGS-TS Bùi Đức Tính chia sẻ sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

PGS-TS Phan Thanh Hoàn đã khẳng định tâm niệm ấp ủ của mình là tiếp tục xây dựng "trường học hạnh phúc", nơi mà mỗi ngày đến trường của thầy cô và sinh viên đều là một ngày vui. "Tôi cam kết làm việc nghiêm túc, thật sự dấn thân, phải làm gương, dám làm và dám chịu trách nhiệm", ông Hoàn khẳng định.