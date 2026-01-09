Hiệu ứng đa chiều của đáp trả

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ảnh: reuters



Quyết sách mới ấy liên quan trực tiếp đến quan điểm, chính sách của bà Takaichi về Đài Loan, đặc biệt là việc bà tuyên bố quân đội Nhật Bản sẽ can dự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công, và việc bà tăng mạnh ngân sách quân sự, quốc phòng. Nó cũng còn liên quan trực tiếp tới quan hệ đồng minh quân sự chiến lược giữa Nhật Bản với Mỹ và chuyến thăm Mỹ sắp tới của bà Takaichi.

Với biện pháp chính sách mới này, Trung Quốc đáp trả trực tiếp đối với chủ định và tuyên bố của bà Takaichi về Đài Loan và về việc Nhật Bản cùng Mỹ hợp tác mà theo Trung Quốc là nhằm ngăn Bắc Kinh phát triển thăng tiến trong lĩnh vực công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại. Trung Quốc tận dụng tối đa lợi thế và ưu thế hiện tại về đất hiếm và kim loại quý, ngăn Nhật Bản sử dụng sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc vào mục đích phát triển và hiện đại hóa quân đội.

Với quyết sách mới, Trung Quốc thể hiện bằng hành động trên thực tế để phản ứng, tỏ thái độ về những điều chỉnh chính sách của bà Takaichi về đối nội cũng như đối ngoại sau khi lên cầm quyền ở Nhật Bản mà phía Trung Quốc cho rằng động chạm trực tiếp tới lợi ích an ninh và kinh tế cốt lõi của mình. Trung Quốc cũng còn nhằm phân rẽ Mỹ với Nhật Bản và gửi thông điệp đến Mỹ trong bối cảnh có triển vọng về cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung.