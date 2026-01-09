Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Hiệu ứng đa chiều của đáp trả

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
09/01/2026 09:41 GMT+7

Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu sản phẩm lưỡng dụng sang Nhật Bản khiến quan hệ song phương thêm trắc trở và nhạy cảm nhưng đưa lại đồng thời nhiều hiệu ứng quan trọng đối với Trung Quốc. Đây là phép thử mới đối với năng lực và bản lĩnh của Thủ tướng Takaichi Sanae trong xử lý các mối quan hệ đối ngoại của Nhật Bản nói chung và quan hệ với Trung Quốc nói riêng.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

ảnh: reuters

Quyết sách mới ấy liên quan trực tiếp đến quan điểm, chính sách của bà Takaichi về Đài Loan, đặc biệt là việc bà tuyên bố quân đội Nhật Bản sẽ can dự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công, và việc bà tăng mạnh ngân sách quân sự, quốc phòng. Nó cũng còn liên quan trực tiếp tới quan hệ đồng minh quân sự chiến lược giữa Nhật Bản với Mỹ và chuyến thăm Mỹ sắp tới của bà Takaichi.

Với biện pháp chính sách mới này, Trung Quốc đáp trả trực tiếp đối với chủ định và tuyên bố của bà Takaichi về Đài Loan và về việc Nhật Bản cùng Mỹ hợp tác mà theo Trung Quốc là nhằm ngăn Bắc Kinh phát triển thăng tiến trong lĩnh vực công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại. Trung Quốc tận dụng tối đa lợi thế và ưu thế hiện tại về đất hiếm và kim loại quý, ngăn Nhật Bản sử dụng sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc vào mục đích phát triển và hiện đại hóa quân đội.

Với quyết sách mới, Trung Quốc thể hiện bằng hành động trên thực tế để phản ứng, tỏ thái độ về những điều chỉnh chính sách của bà Takaichi về đối nội cũng như đối ngoại sau khi lên cầm quyền ở Nhật Bản mà phía Trung Quốc cho rằng động chạm trực tiếp tới lợi ích an ninh và kinh tế cốt lõi của mình. Trung Quốc cũng còn nhằm phân rẽ Mỹ với Nhật Bản và gửi thông điệp đến Mỹ trong bối cảnh có triển vọng về cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung.

Tin liên quan

Biện giải cũ cho thêm mục đích mới

Biện giải cũ cho thêm mục đích mới

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Anh và Pháp đã không kích vào một số nơi ở Syria mà họ cho rằng là căn cứ quân sự và kho vũ khí ngầm của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mỹ - Nhật: Vừa tranh thủ vừa kiềm chế

Diễn giải khiên cưỡng

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Nhật Bản Mỹ - Trung Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận