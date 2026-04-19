Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD cùng dàn anh trai 'đốt cháy' sân khấu

Hữu Tín
Hữu Tín
19/04/2026 12:52 GMT+7

Tối 18.4, tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), concert 'Anh trai say hi' đêm 9 – 'Reply 2024' đã diễn ra với cấu trúc đảo chiều thời gian, tái hiện hành trình rực rỡ của mùa hè 2024 và đánh dấu sự trưởng thành của dàn 'anh trai'.

Khác với 8 đêm concert trước đó, đêm 9 lựa chọn hướng tiếp cận hoàn toàn mới: bắt đầu từ điểm kết thúc. Ca khúc Say hi never say goodbye thường dùng để kết màn nay được đẩy lên mở đầu, trở thành lời dẫn nhập đưa hàng chục nghìn khán giả quay ngược dòng thời gian về những ngày đầu tiên của chương trình.

Dàn anh trai trong tiết mục Say hi never say goodbye

Ảnh: V.C

Xuyên suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, các live stage được tái hiện theo trình tự ngược, từ những bản hit ở giai đoạn chung kết đến các tiết mục mở màn. Những hình ảnh từ tập 1 của chương trình phát sóng năm 2024 trở lại trên màn hình LED, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại.

"Say hi never say goodbye"

Đêm diễn tái hiện trọn vẹn hành trình âm nhạc qua 5 chặng live stage. Mỗi phần trình diễn như một lớp ký ức được mở ra, dẫn dắt khán giả quay trở lại thời điểm chương trình lên sóng, để một lần nữa hòa mình vào không khí của năm 2024.

Từ những tiết mục bùng nổ ở live stage 1 như Hút; Don't care; Bảnh; I.C.O.N; No far, No star với cách dàn dựng liên tục biến đổi giữa sân khấu chính, sân khấu phụ và catwalk. Bước sang live stage 2 và 3, các bản hit lần lượt được các anh trai tái hiện như You had me at hello, Thi sĩ, Love sand, Đầu đội sừng, Hào quang, Catch me if you can

Các bản hit lần lượt được tái hiện tại concert 'Anh trai say hi' đêm 9

Ảnh: DATVIET_VAC

Điểm nhấn gây bất ngờ cho khán giả là sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng ở live stage 4 trong bài Kim phút kim giờ. Bên cạnh đó, tiết mục Cách yêu đúng điệu được làm mới hoàn toàn với phiên bản "nũng nịu" của Hải Đăng Doo, NICKY, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt và Vũ Thịnh, mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Các ca khúc lần đầu lên sân khấu concert như Nỗi đau ngây dại hay Anh em gọi là có mặt ngay cũng góp phần tạo nên sự tươi mới cho đêm diễn thứ 9.

Sự xuất hiện của dàn khách mời cùng những tiết mục “sít rịt” đã khiến sân khấu đêm 9 càng thêm bùng cháy

Ảnh: DATVIET_VAC

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần trình diễn cá nhân của nhóm Best 5. Sau chiến thắng tại đấu trường quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc đã mang nguyên bản tiết mục Phù Đổng thiên vương lên sân khấu. Với dàn dựng hoành tráng kết hợp các yếu tố văn hóa Việt như ngựa sắt, tre, cờ hội, nam ca sĩ một lần nữa chứng minh thực lực của "quán quân quốc tế".

Cũng tại sự kiện này, đơn vị sản xuất đã chính thức công bố loạt dự án nội dung nguyên bản (100% Original Vietnam) sẽ ra mắt trong năm 2026, gồm các format đa dạng: Tinh hà say hi, The masked singer Việt Nam mùa 3, Anh trai và cái đuôi nhỏ, Say hi rực rỡ, 2 ngày 1 đêm Vietnam mùa 5 và Super sketch show.

Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI tiếp tục giữ vững phong độ với bản hit Người im lặng gặp người hay nói. Quang Hùng MasterD, RHYDER và Isaac cũng mang đến những mảng màu âm nhạc riêng biệt, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc diện. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời mùa 2 như Sơn K, Buitruonglinh cùng các "em xinh" Hoàng Duyên, Yeolan đã góp phần làm nóng bầu không khí.

Concert 'Anh trai say hi' đêm 9 thu hút hàng chục nghìn khán giả

Ảnh: V.C

Concert khép lại với Sao hạng A - nơi toàn bộ "anh trai" cùng xuất hiện trên sân khấu trước khi đi đến điểm kết bằng The stars, ca khúc từng mở ra hành trình của Anh trai say hi 2024. Cách đặt để 2 tiết mục này ở đoạn cuối không chỉ hoàn thiện cấu trúc đêm diễn, mà còn tạo nên một vòng tròn cảm xúc, nối liền điểm bắt đầu với hiện tại.

Tinh hà say hi là một trong những dự án mới được công bố

Ảnh: V.C


Đức Phúc ra sao sau khi đạt quán quân 'Intervision'?

Đức Phúc ra sao sau khi đạt quán quân 'Intervision'?

Sau chiến thắng tại đấu trường quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc duy trì tần suất xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn nhưng chưa ra mắt sản phẩm cá nhân mới. Hiện tại, nam ca sĩ xác nhận dành toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho màn tái xuất tại concert Anh trai say hi đêm 9.

HIEUTHUHAI Quang Hùng MasterD Anh trai say hi anh trai Concert Reply 2024 Tam Triều Dâng Võ Điền Gia Huy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận