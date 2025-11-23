Highlight CLB Công an TP.HCM 3-0 CLB TP.HCM: Chiến thắng dễ

CLB Công an TP.HCM không gặp nhiều khó khăn để vượt qua CLB TP.HCM với tỷ số 3-0, tạo nên thế trận áp đảo từ đầu đến cuối và khẳng định sức mạnh vượt trội trong trận derby thành phố.
