Highlight CLB Công an TP.HCM 3-0 CLB TP.HCM: Chiến thắng dễ
Video Thể thao

Highlight CLB Công an TP.HCM 3-0 CLB TP.HCM: Chiến thắng dễ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/11/2025 22:53 GMT+7

CLB Công an TP.HCM không gặp nhiều khó khăn để vượt qua CLB TP.HCM với tỷ số 3-0, tạo nên thế trận áp đảo từ đầu đến cuối và khẳng định sức mạnh vượt trội trong trận derby thành phố.

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bình luận (0)

