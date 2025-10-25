Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight ĐH Văn Hiến 0-2 Phú Thọ: Siêu phẩm lốp bóng

CLB Phú Thọ giành chiến thắng 2-0 trước ĐH Văn Hiến nhờ pha lốp bóng đẹp mắt mở tỷ số, khẳng định phong độ ổn định trong hành trình chinh phục mùa giải mới.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn 

