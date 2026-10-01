    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Highlight đội tuyển Indonesia 9-2 Bangladesh: Vé chung kết kịch tính
    VideoThể thao

    Highlight đội tuyển Indonesia 9-2 Bangladesh: Vé chung kết kịch tính

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Đội tuyển Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 theo kịch bản kịch tính, sau chiến thắng tưng bừng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối bảng A.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐ

    Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐ

    Đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó trở thành đại diện đầu tiên góp mặt ở trận tranh HCĐ.

    HLV Kim Sang-sik quyết thắng Pakistan, cân nhắc thay Lê Giang Patrik

    Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

    Khám phá thêm chủ đề

    Highlight Đội tuyển Indonesia đội tuyển Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận