Highlight đội tuyển Indonesia 9-2 Bangladesh: Vé chung kết kịch tính

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐĐội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó trở thành đại diện đầu tiên góp mặt ở trận tranh HCĐ.HLV Kim Sang-sik quyết thắng Pakistan, cân nhắc thay Lê Giang PatrikRonaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật' Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Đội tuyển Indonesia đội tuyển Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026
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