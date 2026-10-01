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    Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'
    VideoThể thao

    Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Cristiano Ronaldo bất ngờ rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch, ngay sau khi HLV Jorge Jesus cho biết chưa có ý định xếp anh đá chính. Siêu sao 41 tuổi tuyên bố sẽ sớm nói ‘sự thật’ về quyết định này.

    Cristiano Ronaldo xác nhận đã rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, sau những ngày xuất hiện nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus.

    Ronaldo thông báo quyết định trên Instagram hôm 30.9, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus cho biết ông chưa có kế hoạch xếp tiền đạo 41 tuổi đá chính trong trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen.

    "Sau cuộc họp báo của đội tuyển và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời nơi tập trung của đội tuyển. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này", Ronaldo viết.

    Anh đồng thời gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Bồ Đào Nha và "tất cả các đồng đội, không có ngoại lệ".

    Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

    Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo đã rời nơi tập trung, đồng thời cho biết 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

    Những đồn đoán bắt đầu xuất hiện sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm 27.9. Ronaldo không được sử dụng trong trận đấu này và sau đó không tập cùng toàn đội.

    HLV Jorge Jesus thừa nhận từng nói với Ronaldo rằng anh có thể được sử dụng trước Na Uy, nhưng sau đó thay đổi quyết định dựa trên diễn biến trận đấu. Nhà cầm quân này cho rằng việc để Ronaldo khởi động trong thời gian dài rồi không tung anh vào sân là một sai sót và bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể không hài lòng trong hoàn cảnh đó.

    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV: "Tôi có thể hứa bất cứ điều gì tôi muốn, tôi là HLV. Không cầu thủ nào có thể đưa ra quyết định thay tôi", Jorge Jesus nói.

    Ronaldo giận dỗi rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật' - Ảnh 1.

    HLV Jorge Jesus phủ nhận bất hòa với Ronaldo

    ẢNH: REUTERS

    Trước trận gặp Đan Mạch, ông tiếp tục cho biết Goncalo Ramos sẽ đá chính trên hàng công nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Ronaldo chỉ được sử dụng nếu đội bóng cần đến anh trong trận đấu.

    HLV Jorge Jesus đồng thời bác bỏ thông tin giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ông cho biết đã trao đổi trực tiếp với Ronaldo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca cũng gặp cả 2.

    "Không có vấn đề gì giữa chúng tôi. Tôi là người đưa ra quyết định và mọi người đều biết điều đó", ông Jesus nói.

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