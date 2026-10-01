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    Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐ
    VideoThể thao

    Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐ

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó trở thành đại diện đầu tiên góp mặt ở trận tranh HCĐ.

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