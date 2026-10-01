Highlight đội tuyển Malaysia 6-0 Singapore: Đại diện đầu tiên tranh HCĐ

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan HLV Kim Sang-sik quyết thắng Pakistan, cân nhắc thay Lê Giang PatrikHLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam phải thắng Pakistan để giành quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cân nhắc trao cơ hội cho Trần Trung Kiên khi Lê Giang Patrik đang gặp vấn đề ở khuỷu tay.Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'Thấy gì từ thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sau chuỗi 27 trận bất bại? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Đội tuyển Malaysia Đội tuyển Singapore FIFA ASEAN Cup 2026
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