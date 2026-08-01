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Highlight đội tuyển Lào 1-4 Philippines | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Lào 1-4 Philippines | ASEAN Cup 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Đội tuyển Philippines chơi thăng hoa để hạ Lào 4-1, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026.

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