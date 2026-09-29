Highlight đội tuyển Philippines 2-2 Pakistan: Mưa bàn thắng chia đều

Đội tuyển Philippines và Pakistan cống hiến màn rượt đuổi hấp dẫn với 4 bàn thắng, khép lại trận đấu bằng tỷ số hòa 2-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.