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Highlight đội tuyển Thái Lan 2-0 Malaysia | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Thái Lan 2-0 Malaysia | ASEAN Cup 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân nhà Rajamangala giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026.

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