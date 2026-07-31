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Highlight đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Phung phí cơ hội | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Phung phí cơ hội | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Không thể đánh bại Singapore trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

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