Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình tối 31.7 để tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, dù áp đảo trong phần lớn thời gian, tạo ra nhiều cơ hội và hai lần đưa bóng dội xà ngang, đội tuyển Việt Nam vẫn bị Singapore cầm hòa 0-0 đầy tiếc nuối.

Sau khoảng 10 phút đầu nhập cuộc thận trọng, đội tuyển Việt Nam dần làm chủ thế trận. Tiến Anh trở thành điểm sáng với những pha lên bóng bên cánh phải, liên tục tạo cơ hội cho Đình Bắc, Xuân Son, Thành Chung và Hoàng Hên. Dù vậy, các chân sút chủ nhà hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Mohamad Izwan. Phút 30, Hoàng Đức tung cú sút xa từ khoảng 25 m đưa bóng dội xà ngang, trước khi HLV Kim Sang-sik rút Đình Bắc ra nghỉ cuối hiệp một để tăng sức tấn công.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép. Hoàng Hên, Xuân Son rồi Tiến Anh lần lượt có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Phút 60, Tiến Anh kết thúc pha phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà bằng cú sút chệch cột trong gang tấc.

Trong lúc mải mê tấn công, đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần đối mặt những pha phản công nguy hiểm của Singapore. Phút 77 và 85, Patrik Lê Giang liên tiếp cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới. Phút 80, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi cú sút xa của Tài Lộc lại tìm đến xà ngang. Những phút cuối, Singapore chơi tự tin hơn nhưng cũng không thể ghi bàn.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 trong trận đấu hoàn toàn lấn lướt về thế trận nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm đứng thứ ba bảng A, sau Singapore và Indonesia nhưng vẫn thi đấu ít hơn Singapore một trận.

Ngày 3.8, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Indonesia trong trận đấu được xem là bước ngoặt của cuộc đua giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.