Highlight Hà Nội 0-0 HAGL: Chia điểm bất ngờ

Hòa 0-0 trên sân CLB Hà Nội, HAGL có 1 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên vị trí áp chót. CLB Hà Nội vẫn đứng thứ 11 cũng với 1 điểm sau 2 trận đã đấu, nhưng xếp trên HAGL do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.
