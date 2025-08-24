Highlight Hà Nội 0-0 HAGL: Chia điểm bất ngờ

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/08/2025 10:04 GMT+7

Hòa 0-0 trên sân CLB Hà Nội, HAGL có 1 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên vị trí áp chót. CLB Hà Nội vẫn đứng thứ 11 cũng với 1 điểm sau 2 trận đã đấu, nhưng xếp trên HAGL do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ninh Bình FC, tân binh của mùa giải, tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi tối 23.8 giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, hạ CLB Thanh Hóa 4-0. Đây là trận thắng đậm nhất từ đầu mùa, đồng thời giúp đội bóng đất cố đô vươn lên dẫn đầu LPBank V-League 1-2025-2026 đầy thuyết phục.

Highlight hà nội HAGL chia điểm
