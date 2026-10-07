Highlight Kuching City FC 2-2 Tampines Rovers FC: Chào sân ấn tượng

Kuching City FC và Tampines Rovers FC đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong ngày ra quân Shopee Cup 2026-2027, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.