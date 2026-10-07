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    Highlight Kuching City FC 2-2 Tampines Rovers FC: Chào sân ấn tượng
    VideoThể thao

    Highlight Kuching City FC 2-2 Tampines Rovers FC: Chào sân ấn tượng

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Kuching City FC và Tampines Rovers FC đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong ngày ra quân Shopee Cup 2026-2027, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

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