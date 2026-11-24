Highlight U.17 Venezuela 1-0 U.17 Romania: Thắng trận thứ 2 liên tiếp, sớm giành vé đi tiếp

Pha lập công của Lozada ở phút 64 giúp U.17 Venezuela vượt qua U.17 Romania với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 tối 24.11. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng và chính thức giành quyền vào vòng 32 đội.