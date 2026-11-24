Highlight U.17 Việt Nam 3-3 U.17 New Zealand: Điểm số lịch sử

Ba lần bị dẫn trước, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn kiên cường gỡ hòa 3-3 trước U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup 2026. Nguyễn Lực ghi siêu phẩm đá phạt ở phút 49, Đại Nhân lập công ở phút 60, trước khi Duy Khang ghi bàn ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên của U.17 Việt Nam tại đấu trường World Cup.