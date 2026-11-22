Hình ảnh đặc biệt này xuất hiện trong buổi tập tối 21.11 của đội tuyển U.17 Việt Nam tại Qatar. Khi các cầu thủ chuẩn bị kết thúc buổi tập, nhà cầm quân người Brazil đã dành khá nhiều thời gian trò chuyện riêng với Nguyễn Lực.

Thay vì nhờ phiên dịch, HLV Cristiano Roland sử dụng Google Dịch trên điện thoại để truyền đạt những điều muốn nói. Tiền đạo trẻ cũng phải nhờ đến ứng dụng này để trao đổi lại với HLV của mình.

Nguyễn Lực đang là tâm điểm chú ý tại World Cup U.17

Nguyễn Lực là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam tại FIFA U.17 World Cup 2026.

HLV Roland dùng Google Dịch nói chuyện riêng với Nguyễn Lực, dặn dò trước 'đại chiến' New Zealand

Trong trận ra quân gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội bóng áo đỏ. Dù không thể tránh khỏi thất bại trước đương kim á quân châu Âu, Nguyễn Lực vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu quyết tâm.

Chân sút quê Nghệ An thi đấu trọn vẹn 90 phút, liên tục di chuyển, tranh chấp và nỗ lực tìm kiếm cơ hội đến những giây cuối cùng. Bàn thắng vào lưới U.17 Bỉ cũng cho thấy khả năng tạo đột biến của tiền đạo trẻ trong những thời điểm quan trọng.

Đáng chú ý, ở cuối trận đấu, Nguyễn Lực còn có tình huống phản ứng với một cầu thủ bên phía U.17 Bỉ. Sau trận, HLV Cristiano Roland cho biết ông đã nhắc nhở toàn đội về tinh thần thi đấu, đồng thời khẳng định bản thân tự hào với những gì các học trò thể hiện.