Đội tuyển U.17 Việt Nam khởi đầu hành trình tại FIFA U.17 World Cup 2026 bằng thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ ngày 20.11. Dù không giành được điểm, màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại những tín hiệu tích cực khi ghi 2 bàn vào lưới đương kim á quân châu Âu.

Sau lượt trận đầu tiên, U.17 Mali dẫn đầu bảng G với 3 điểm và hiệu số +3 nhờ chiến thắng 3-0 trước U.17 New Zealand. U.17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1. U.17 Việt Nam xếp thứ ba với hiệu số -1, trong khi New Zealand đứng cuối bảng với hiệu số -3.

Tuy nhiên, vị trí thứ ba chưa phải bất lợi quá lớn đối với U.17 Việt Nam, bởi FIFA U.17 World Cup 2026 áp dụng thể thức mở rộng với 48 đội tham dự.

U.17 Việt Nam có thể giành vé vào vòng 32 đội World Cup trong những kịch bản nào?

Theo quy định của FIFA, 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Ngoài ra, 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được trao vé đi tiếp.

Điều đó đồng nghĩa U.17 Việt Nam có 2 con đường để vượt qua vòng bảng: Cạnh tranh một trong 2 vị trí dẫn đầu bảng G hoặc kết thúc ở vị trí thứ ba với thành tích đủ tốt.

Sau trận thua Bỉ, U.17 Việt Nam còn 2 trận đấu gặp New Zealand ngày 23.11 và Mali ngày 26.11. Kết quả của 2 cuộc đối đầu này sẽ quyết định khả năng đi tiếp của đội bóng.

Kịch bản thuận lợi nhất là U.17 Việt Nam giành chiến thắng trong cả 2 trận còn lại. Khi đó, đội bóng có 6 điểm sau vòng bảng và chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội, bất kể đứng thứ hai hay thứ ba bảng G.

U.17 Việt Nam hy vọng sẽ có điểm đầu tiên ở trận gặp New Zealand ẢNH: VFF

Đây là phương án lý tưởng nhưng không dễ thực hiện, bởi U.17 Mali vừa thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước New Zealand.

Kịch bản thực tế hơn là U.17 Việt Nam đánh bại New Zealand, sau đó giành thêm 1 điểm trước Mali. Với tổng cộng 4 điểm, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội lớn cạnh tranh suất đi tiếp.

Nếu kết thúc ở vị trí thứ ba, U.17 Việt Nam sẽ được so sánh thành tích với 11 đội xếp thứ ba tại các bảng còn lại. Bốn điểm là lợi thế đáng kể, nhưng chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn vượt qua vòng bảng.

Trong trường hợp thắng New Zealand nhưng thua Mali, U.17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không thể giành thêm điểm trước Mali, chiến thắng với cách biệt lớn trước New Zealand sẽ giúp U.17 Việt Nam cải thiện hiệu số, qua đó tăng khả năng cạnh tranh với những đội đứng thứ ba ở các bảng khác.

Ngược lại, nếu chỉ hòa New Zealand, U.17 Việt Nam sẽ có 1 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng buộc phải hướng đến chiến thắng trước Mali để đạt tổng cộng 4 điểm.

Trường hợp thua New Zealand, U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội về mặt lý thuyết nếu đánh bại Mali ở lượt cuối. Tuy nhiên, 3 điểm sẽ khiến đội bóng phụ thuộc nhiều vào hiệu số và kết quả tại những bảng đấu khác.

Đặc biệt, nếu chỉ giành tối đa 2 điểm sau 3 trận, U.17 Việt Nam không thể chủ động quyết định số phận. Khả năng đi tiếp khi ấy sẽ phụ thuộc vào việc có đủ nhiều đội xếp thứ ba đạt thành tích thấp hơn hay không.