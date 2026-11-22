Sau trận thua 2-3 trước U.17 Bỉ ở lượt mở màn FIFA U.17 World Cup 2026, Nguyễn Lực trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam. Cú đá phạt góc thành bàn ở phút 84 không chỉ giúp đội bóng rút ngắn tỷ số mà còn tiếp tục khẳng định khả năng tạo đột biến của cầu thủ mang áo số 10.

Trước đó, Nguyễn Lực từng ghi bàn từ đá phạt trực tiếp vào lưới U.17 UAE tại giải U.17 châu Á 2026. Ở giải U.17 Đông Nam Á cùng năm, cầu thủ thuộc CLB Hà Nội cũng ghi 4 bàn, trong đó có 2 pha lập công từ đá phạt trực tiếp, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến Nguyễn Lực khi đánh giá sức mạnh tấn công của U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam còn những vũ khí nguy hiểm nào ngoài Nguyễn Lực trước trận gặp New Zealand?

Ngay trong trận ra quân trước U.17 Bỉ, Lê Sỹ Bách mới là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại một kỳ FIFA U.17 World Cup. Phút 4, từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, đưa bóng vào lưới đối thủ.

Bàn thắng ấy không đơn thuần là một khoảnh khắc ngẫu hứng. Để thực hiện thành công cú đánh gót trong khu vực đông cầu thủ, Sỹ Bách cần khả năng chọn vị trí, cảm nhận không gian và xử lý bóng nhanh. Đó là những phẩm chất có thể phát huy hiệu quả trong các tình huống tấn công ở cự ly gần.

U.17 Việt Nam quyết tâm giành điểm ở trận với New Zealand ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Nếu Nguyễn Lực nguy hiểm nhờ khả năng sút phạt và tạo ra những đường bóng khó lường, Sỹ Bách lại cho thấy sự nhạy bén khi xuất hiện trong vòng cấm. Hai cầu thủ mang đến những phương án tiếp cận khung thành khác nhau cho U.17 Việt Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thủy cũng góp phần quan trọng vào bàn mở tỷ số trước Bỉ. Quả phạt góc của cầu thủ này tạo điều kiện để Sỹ Bách thực hiện pha dứt điểm lịch sử. Trong một đội bóng có thể tạo ra khác biệt từ tình huống cố định, chất lượng của người thực hiện đường chuyền cũng quan trọng không kém khả năng kết thúc của đồng đội.

Sự kết hợp giữa người chuyền bóng, cầu thủ di chuyển trong vòng cấm và những nhân tố có khả năng dứt điểm bất ngờ giúp U.17 Việt Nam có thêm lựa chọn khi tổ chức tấn công.