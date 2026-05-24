Hình ảnh đầu tiên về iPhone 20 xuất hiện, hé lộ thiết kế chưa từng có

Được đăng tải bởi kênh YouTube fpt, video dựng hình iPhone 20 cho thấy thiết kế có thể sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm iPhone.

Theo thông tin từ video, iPhone 20 đang ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Mặc dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, nhưng hình ảnh trong video kết hợp với nhiều tin đồn từ các báo cáo chuỗi cung ứng và các nhà phân tích như Mark Gurman đã tạo nên sự kỳ vọng lớn.

Những hình ảnh được cho là của iPhone 20 ra mắt vào năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Thiết kế của iPhone 20 được cho là gần như không có viền màn hình, với kính trải dài khắp bốn cạnh. Mặt lưng hoàn toàn bằng kính, mặt trước tích hợp Face ID dưới màn hình và các cạnh bên không có nút vật lý nào. Điều đó có thể gây nhầm lẫn về tên gọi khi người tiêu dùng kỳ vọng rằng mẫu máy năm 2027 sẽ mang tên iPhone 19.

Tuy nhiên, Apple được cho là bỏ qua việc chọn iPhone 19 và trực tiếp ra mắt iPhone 20 để kỷ niệm 20 năm ngày giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Đây là điều tương tự những gì Apple đã làm vào năm 2017 khi công ty kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone bằng cách bỏ qua iPhone 9 và ra mắt iPhone X, với những thay đổi lớn như Face ID và màn hình gần như tràn viền.

Những điểm nhấn trong thiết kế iPhone 20

Video cũng chỉ ra ba thay đổi thiết kế chính trên iPhone 20. Đầu tiên là màn hình cong ở bốn cạnh, với sự hợp tác của Apple và Samsung để phát triển tấm nền OLED tùy chỉnh. Thay đổi lớn thứ hai có thể là việc loại bỏ Dynamic Island, với camera trước và hệ thống Face ID nằm hoàn toàn bên dưới màn hình. Cuối cùng, Apple có thể loại bỏ các nút vật lý truyền thống, thay thế bằng các điều khiển cảm ứng bán dẫn với phản hồi rung.

Ngoài thiết kế, iPhone 20 dự kiến sẽ được trang bị chip A21 2nm mới và cảm biến chính 200 megapixel với công nghệ HDR cải tiến. Apple cũng đang nghiên cứu công nghệ pin silicon-carbon cho mẫu điện thoại này. Hiện tại, công ty đang hợp tác với Samsung và LG để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến màn hình cong, bao gồm hiện tượng giảm độ sáng ở các cạnh cong và thách thức trong việc tích hợp cảm biến Face ID dưới màn hình.