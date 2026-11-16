Hình ảnh gây tò mò của Nhan Phúc Vinh

Nhà sản xuất Viên đạn cuối cùng vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tình tiết phim đưa khán giả đến với Olympic Rio 2016 – nơi một con người phải đối diện với áp lực khổng lồ và những thất bại trong quá khứ trước thời khắc quyết định có thể làm nên lịch sử.

Hé lộ về vai diễn mới của Nhan Phúc Vinh

Mở đầu teaser trailer là hình ảnh kinh điển của nam chính Nhan Phúc Vinh (thủ vai Hoàng Xuân Vinh). Khung hình chính diện khi anh đang tập trung cao độ, giơ cao khẩu súng và nhắm đến mục tiêu ghi điểm của mình cho thấy không khí đầy căng thẳng, áp lực mà nhân vật phải đối diện - một phát súng chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng có thể quyết định thành bại của cả hành trình thi đấu.

Việc Nhan Phúc Vinh hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong phim mới khiến người xem tò mò Ảnh: ĐPCC

Trong vai trò đạo diễn, Đinh Tuấn Vũ đã đẩy nhịp phim dồn dập thông qua âm thanh và lời thoại. Đó là những tranh cãi giữa nhân vật Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên, giữa trách nhiệm cá nhân và niềm tự hào của đất nước.

“Có những thứ em phải cân bằng giữa gia đình và nhiệm vụ Tổ quốc giao cho. Đó là trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia”, câu nói của HLV Nguyễn Thị Nhung (Thanh Hương thủ vai) phần nào hé lộ những áp lực và mâu thuẫn mà Hoàng Xuân Vinh phải đối mặt. Bởi phía sau mục tiêu giành chiến thắng là những cuộc tranh cãi, những lần thất bại và cả những đánh đổi khiến anh không ít lần muốn dừng lại.

Thông qua những thước phim đầu tiên, nhà sản xuất Viên đạn cuối cùng cũng hé lộ dàn diễn viên Việt Nam - Hàn Quốc góp mặt trong tác phẩm này. Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai Hoàng Xuân Vinh và Thanh Hương trong vai huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, sự xuất hiện của Lương Gia Huy, Sở Lam… trong tạo hình các xạ thủ mở ra một thế giới thể thao đầy cạnh tranh, nơi những màn so tài căng thẳng luôn song hành với những va chạm.

Viên đạn cuối cùng là dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo… hứa hẹn mang đến những màn tương tác đa sắc thái, từ hài hước, bất đồng đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Không chỉ có những phát súng nghẹt thở trên đấu trường Olympic, Viên đạn cuối cùng còn cuốn khán giả vào những xung đột, lựa chọn và cả những biến cố bất ngờ trong cuộc sống của các nhân vật.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun (do Lee Kyung Young đảm nhận) được xem là một chi tiết đáng trông chờ. Bởi đây là điểm mới mẻ nhất trong màn hợp tác điện ảnh Việt - Hàn, không chọn một lối đi thường thấy với các nhân vật yêu đương, lãng mạn.

Đinh Tuấn Vũ nói về Viên đạn cuối cùng

Tạo hình của diễn viên Thanh Hương trong phim Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện dự án Viên đạn cuối cùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết nó đến từ lần gặp gỡ của anh và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. “Khi có cơ hội gặp anh Vinh, được trực tiếp nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi mới có dịp hiểu hơn về hành trình phía sau những thành tích ấy. Và khi cơ hội làm bộ phim này đến, tôi cảm thấy đó là một cơ hội rất đáng trân trọng”, Đinh Tuấn Vũ cho biết.

Với bản thân anh, đây còn là một trải nghiệm rất đặc biệt khi gần như lần đầu tiên, một dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn có đạo diễn là người Việt Nam. Đinh Tuấn Vũ tiết lộ ấn tượng không quên: “Khi bước vào quá trình làm việc trực tiếp, tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà ê kíp dành cho đạo diễn, cũng như sự linh hoạt của họ tại hiện trường. Có những cảnh chúng tôi đã thống nhất từ trước, nhưng khi ra hiện trường, tôi lại nảy ra những ý tưởng mới hoặc muốn bổ sung thêm góc máy. Ê kíp sản xuất và các bộ phận liên quan đều rất cởi mở, sẵn sàng phối hợp để tôi có thể thực hiện những ý tưởng đó một cách chỉn chu nhất”.