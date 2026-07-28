Hình ảnh khác lạ của nghệ sĩ Kiều Oanh gây tò mò

Hôm 28.7, nhà sản xuất Út Lan 2 hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh này. Sau thành công của phần trước, ê kíp quyết định mang đến một tác phẩm kinh dị lấy cảm hứng từ nỗi sợ vùng sông nước. Hình ảnh đầu tiên của bộ phim có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh, Phương Nam lập tức khơi gợi sự tò mò khi mở ra bầu không khí ma mị, nơi ranh giới giữa tín ngưỡng dân gian và nỗi sợ vô hình dần hiện hữu.

Út Lan 2 chọn vùng sông nước làm bối cảnh chính của phim Ảnh: NSX

First look poster của Út Lan 2 gây ấn tượng với khung cảnh ma mị, cùng dòng chữ “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, hé mở chất liệu văn hóa mà bộ phim lựa chọn khai thác. Theo tiết lộ của ê kíp, đây là dự án dị bản kinh dị, mở ra thế giới của những lời đồn, niềm tin dân gian.

“Chúng tôi lựa chọn khai thác đề tài sông nước vì đó là một nỗi sợ gắn liền với người dân Nam bộ. Từ việc đi lại, đánh bắt, sinh hoạt đến mưu sinh hằng ngày đều gắn liền với sông nước. Nhưng cũng chính ở những nơi đó luôn có những bí ẩn mà con người khó có thể kiểm soát”, đạo diễn Trần Trọng Dần chia sẻ.

Hình ảnh của nghệ sĩ Kiều Oanh trong 'Út Lan 2'

Út Lan 2 là dự án kinh dị đầu tiên mà nam diễn viên Phương Nam thử sức - sau sự thành công của bộ phim Mưa đỏ. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Kim Phương, nghệ sĩ Kiều Oanh, Kiều Diễm, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt…

Tạo hình của nghệ sĩ Kiều Oanh trong phim khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Trong đó, sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh được nhiều người quan tâm. Đây là dự điện ảnh tiếp theo của nữ nghệ sĩ sau phim Bẫy tiền, gây tò mò với tạo hình một phú bà ăn mặc sang trọng. Không chỉ tham gia đóng phim, cô còn từng tham gia công tác tuyển chọn, tìm kiếm diễn viên cho Út Lan 2.

Ít tham gia phim ảnh hơn trước, Kiều Oanh cho biết bản thân không còn là diễn viên trẻ mới vào nghề hay “cây đa cây đề” nên thường lựa chọn những dự án phù hợp để thử sức. “Bởi vì mình tôn trọng khán giả nên phải chọn lựa làm sao để có những vai diễn khiến khán giả yêu thương mình nhiều hơn”, cô nói.

Bên cạnh đó, đạo diễn cũng chia sẻ thêm về việc chọn rừng U Minh Thượng là bối cảnh chính của phim. “Rừng tràm, sông ngòi chằng chịt và hệ sinh thái ngập nước đã nuôi sống biết bao thế hệ cư dân, nhưng cũng khiến con người luôn phải học cách sống cùng thiên nhiên và kính sợ những điều mình chưa thể lý giải. Chính từ môi trường ấy đã hình thành nên rất nhiều câu chuyện dân gian được lưu truyền đến tận hôm nay”, anh nói.

Út Lan 2 được cầm trịch bởi đạo diễn Trần Trọng Dần. Câu chuyện bắt đầu từ khi một con rắn đặc biệt xuất hiện, một ngôi làng ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn. Những bí mật bị lãng quên dần trồi lên mặt nước, người dân nhận ra có những lời nguyền chưa biến mất.