Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh mùa nước nổi miền Tây nhìn từ trực thăng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
09/11/2025 04:31 GMT+7

Mùa nước nổi mang lại tôm cá cho người dân miền Tây, nhưng năm 2025 lại chứng kiến tình trạng chia cắt giao thông. Mưa lớn và triều cường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Cùng khám phá mùa nước nổi và tác động của nó.

- Ảnh 1.

Mùa nước nổi ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mùa nước nổi (còn gọi là mùa lũ sông Cửu Long), là hiện tượng lũ lụt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, thường bắt đầu từ tháng 7 âm lịch - tháng 10 âm lịch (khoảng tháng 8 - tháng 11 dương lịch) hằng năm, cao nhất là vào nửa cuối tháng 9 âm lịch. Đây là hiện tượng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, vùng hạ lưu sông Mekong, Biển Hồ và Tonle Sap ở Campuchia.

- Ảnh 2.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chạy qua vùng nước nổi ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang (xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Hiện tượng này là lũ lụt, nhưng lại không bị coi là thiên tai có hại. Người dân miền Tây coi mùa nước nổi là mùa thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, chuyển sang khai thác nguồn lợi thủy sản. 

- Ảnh 3.

Một ngôi nhà chơ vơ giữa biển nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mùa nước nổi tạo điều kiện cho đất đai canh tác nông nghiệp vùng hạ lưu sông Mekong ở cả Việt Nam và Campuchia được rửa trôi và làm sạch các nguồn sâu bệnh cho cây trồng nông nghiệp, cung cấp một lượng phù sa màu mỡ cho thổ nhưỡng trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long...

- Ảnh 4.

Một khu dân cư của xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang (mới)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, trong năm 2025, triều cường và mưa lớn liên tiếp, đã biến mùa nước nổi thường niên ở miền Tây thành mùa chia cắt giao thông và thiệt hại cây trồng.

- Ảnh 5.

Nhiều diện tích lúa ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) chưa kịp thu hoạch, trong mùa nước lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh mùa nước nổi miền Tây ở 2 tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ, do phóng viên Báo Thanh Niên đi trên trực thăng quân sự ghi lại đầu tháng 11.2025.

- Ảnh 6.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ)

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 7.

Nước lũ mênh mông, nhìn từ trực thăng quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 8.

Khu dân cư nằm dọc kênh 6, xã Thạnh Lộc tỉnh An Giang (xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) không bị ảnh hưởng bởi nước lũ do xây dựng trên địa thế cao.

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 9.

Nhiều vườn cây trái bị ngập lụt

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 10.

Giáo xứ Lộ Đức ở xã Tân Hiệp tỉnh An Giang (xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ) nhìn từ trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 11.

Diện tích lúa chưa thu hoạch

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 12.

Khu dân cư của xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cũ) có nhiều diện tích cây ăn trái bị nước lũ tràn ngập

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 13.

Người dân miền Tây sống chung với lũ từ nhiều năm nay

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 14.

Khu trung tâm hành chính xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ cũ, nay thuộc xã Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ với Trường tiểu học Thới Đông 2 mới xây dựng, nổi bật giữa cánh đồng nước lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

- Ảnh 15.

Khu vực kênh 6 của tỉnh An Giang (mới)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mai Thanh Hải (thực hiện)


Tin liên quan

Mùa nước nổi với những lo âu của người dân vùng Đồng Tháp Mười

Mùa nước nổi với những lo âu của người dân vùng Đồng Tháp Mười

Mùa nước nổi năm 2025 không còn mang phù sa, tôm cá như xưa mà nước dâng cao nhấn chìm ruộng vườn, nhà cửa, khiến người dân vùng Đồng Tháp Mười 'oằn mình' trong lo âu và chia cắt.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng bằng sông cửu long Miền Tây tỉnh An Giang Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Thành phố Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận