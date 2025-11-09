Hình ảnh mùa nước nổi miền Tây nhìn từ trực thăng

Mùa nước nổi mang lại tôm cá cho người dân miền Tây, nhưng năm 2025 lại chứng kiến tình trạng chia cắt giao thông. Mưa lớn và triều cường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Cùng khám phá mùa nước nổi và tác động của nó.
Mùa nước nổi (còn gọi là mùa lũ sông Cửu Long), là hiện tượng lũ lụt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, thường bắt đầu từ tháng 7 âm lịch - tháng 10 âm lịch (khoảng tháng 8 - tháng 11 dương lịch) hằng năm, cao nhất là vào nửa cuối tháng 9 âm lịch. Đây là hiện tượng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, vùng hạ lưu sông Mekong, Biển Hồ và Tonle Sap ở Campuchia.
Hiện tượng này là lũ lụt, nhưng lại không bị coi là thiên tai có hại. Người dân miền Tây coi mùa nước nổi là mùa thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, chuyển sang khai thác nguồn lợi thủy sản.
Mùa nước nổi tạo điều kiện cho đất đai canh tác nông nghiệp vùng hạ lưu sông Mekong ở cả Việt Nam và Campuchia được rửa trôi và làm sạch các nguồn sâu bệnh cho cây trồng nông nghiệp, cung cấp một lượng phù sa màu mỡ cho thổ nhưỡng trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long...
Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, trong năm 2025, triều cường và mưa lớn liên tiếp, đã biến mùa nước nổi thường niên ở miền Tây thành mùa chia cắt giao thông và thiệt hại cây trồng.
Một số hình ảnh mùa nước nổi miền Tây ở 2 tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ, do phóng viên Báo Thanh Niên đi trên trực thăng quân sự ghi lại đầu tháng 11.2025.
