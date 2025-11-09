Hình ảnh mùa nước nổi miền Tây nhìn từ trực thăng

Mùa nước nổi ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Mùa nước nổi (còn gọi là mùa lũ sông Cửu Long), là hiện tượng lũ lụt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, thường bắt đầu từ tháng 7 âm lịch - tháng 10 âm lịch (khoảng tháng 8 - tháng 11 dương lịch) hằng năm, cao nhất là vào nửa cuối tháng 9 âm lịch. Đây là hiện tượng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, vùng hạ lưu sông Mekong, Biển Hồ và Tonle Sap ở Campuchia.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chạy qua vùng nước nổi ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang (xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Hiện tượng này là lũ lụt, nhưng lại không bị coi là thiên tai có hại. Người dân miền Tây coi mùa nước nổi là mùa thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, chuyển sang khai thác nguồn lợi thủy sản.

Một ngôi nhà chơ vơ giữa biển nước ẢNH: MAI THANH HẢI

Mùa nước nổi tạo điều kiện cho đất đai canh tác nông nghiệp vùng hạ lưu sông Mekong ở cả Việt Nam và Campuchia được rửa trôi và làm sạch các nguồn sâu bệnh cho cây trồng nông nghiệp, cung cấp một lượng phù sa màu mỡ cho thổ nhưỡng trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Một khu dân cư của xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang (mới) ẢNH: MAI THANH HẢI

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, trong năm 2025, triều cường và mưa lớn liên tiếp, đã biến mùa nước nổi thường niên ở miền Tây thành mùa chia cắt giao thông và thiệt hại cây trồng.

Nhiều diện tích lúa ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) chưa kịp thu hoạch, trong mùa nước lũ ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh mùa nước nổi miền Tây ở 2 tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ, do phóng viên Báo Thanh Niên đi trên trực thăng quân sự ghi lại đầu tháng 11.2025.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Nước lũ mênh mông, nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu dân cư nằm dọc kênh 6, xã Thạnh Lộc tỉnh An Giang (xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ) không bị ảnh hưởng bởi nước lũ do xây dựng trên địa thế cao. ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhiều vườn cây trái bị ngập lụt ẢNH: MAI THANH HẢI

Giáo xứ Lộ Đức ở xã Tân Hiệp tỉnh An Giang (xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ) nhìn từ trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Diện tích lúa chưa thu hoạch ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu dân cư của xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cũ) có nhiều diện tích cây ăn trái bị nước lũ tràn ngập ẢNH: MAI THANH HẢI

Người dân miền Tây sống chung với lũ từ nhiều năm nay ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu trung tâm hành chính xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ cũ, nay thuộc xã Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ với Trường tiểu học Thới Đông 2 mới xây dựng, nổi bật giữa cánh đồng nước lũ ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực kênh 6 của tỉnh An Giang (mới) ẢNH: MAI THANH HẢI

Mai Thanh Hải (thực hiện)



