Trồng rau trong nhà lưới, nông dân miền Tây thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Bỏ trồng rau truyền thống, xây dựng thương hiệu rau sạch

Trước kia, ông Lắm trồng rau kiểu truyền thống nhưng hiệu quả kinh tế thấp, phụ thuộc thời tiết và giá cả thị trường. Nhận thấy nhu cầu nông sản sạch ngày càng cao, năm 2017, ông bắt đầu tìm hiểu mô hình trồng rau kỹ thuật cao.

Ông Lắm áp dụng mô hình trồng rau trong nhà lưới với diện tích 2.500m2 ẢNH: DUY TÂN

"Lúc đầu, tôi được địa phương hỗ trợ 30% chi phí đầu tư, sau đó tự bỏ thêm khoảng 30 triệu đồng dựng cột bê tông, lưới cước trắng và hệ thống tưới phun tự động. Chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng khi vận hành, hiệu quả vượt xa cách trồng rau truyền thống", ông Lắm chia sẻ.

Trong khu nhà lưới rộng 2.500m2, ông Lắm trồng các loại rau ăn lá có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 28 - 35 ngày) như cải ngọt, cải thìa, cải xanh… Ông trồng theo hình thức cuốn chiếu, xuống giống xen kẽ từng lứa để có rau thu hoạch quanh năm. Công đoạn trồng được ông thực hiện kỹ lưỡng, từ dọn đất, bón vôi bột, sạ giống…

Ông Lắm cho biết, các loại rau sau thu hoạch đều được thương lái đến tận nơi mua ẢNH: DUY TÂN

Nhờ canh tác trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, mô hình này giúp hạn chế sâu bệnh. "Ưu điểm lớn nhất của mô hình trồng rau trong nhà lưới là người trồng có thể chủ động điều tiết nhiệt độ, mưa bão, hạn chế sự xâm nhập của sâu bệnh. Nhờ đó, các loại rau luôn đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm", ông Lắm nói.

Không dừng lại ở việc đầu tư cơ sở vật chất, ông Lắm còn chuyển sang canh tác hữu cơ. Ông tận dụng tro trấu, phân rơm, phân bò ủ vi sinh để bón cho rau, thay cho phân bón hóa học. Nhờ vậy, rau phát triển xanh tốt, an toàn, giảm đáng kể công chăm sóc.

Thời gian đầu, ông được cán bộ khuyến nông và các nhà khoa học hướng dẫn, kiểm tra quy trình trồng rau kỹ thuật cao. Sau một thời gian, ông đã làm chủ hoàn toàn quy trình, từ chọn giống, ươm hạt đến chăm sóc, thu hoạch. Nhờ đó, năng suất luôn đạt gấp đôi so với cách trồng truyền thống.

Năm 2019, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân P.Hưng Thạnh (cũ), ông Lắm được hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận, sản phẩm "Rau ăn lá Lắm" chính thức ra đời, trở thành thương hiệu rau sạch được người tiêu dùng tin tưởng. "Khi có giấy chứng nhận, người tiêu dùng yên tâm hơn vì sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đây cũng là động lực để tôi mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật", ông Lắm cho biết.

Liên kết nông dân phát triển sản xuất

Về quy trình canh tác, sau khi dọn đất, ông bón lót vôi bột, gieo hạt giống rồi rải lớp phân bò đã được ủ hoai, trộn cùng tro để tăng độ tơi xốp cho đất. Khoảng 3 ngày sau bắt đầu tưới phân, và khi gần đến thời điểm thu hoạch, ông giảm dần lượng phân bón, đồng thời ngừng hoàn toàn việc sử dụng phân và thuốc để đảm bảo rau an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Rau được thu hoạch thủ công ẢNH: DUY TÂN

Nhờ áp dụng mô hình nhà lưới và cách trồng cuốn chiếu, ông Lắm có rau để bán quanh năm. Mùa mưa, mỗi tháng ông thu hoạch từ 4 - 5 tấn, mùa nắng năng suất tăng gấp đôi, đạt khoảng 8 tấn. Rau được thương lái đến tận nơi mua với giá 6.000 - 15.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng mỗi tháng hơn 20 triệu đồng.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, năm 2019, ông Lắm cùng với 25 hộ dân trong khu vực thành lập Tổ hợp tác rau an toàn Hưng Thạnh. Ông được bầu làm tổ trưởng, phụ trách điều hành sản xuất trên tổng diện tích 5 ha, trong đó 2,5 ha trồng trong nhà lưới và 2,5 ha ngoài trời.

Theo ông Lắm, lợi thế của tổ hợp tác là liên kết sản xuất và tiêu thụ, giúp đảm bảo đầu ra ổn định. Địa điểm trồng rau cách trung tâm TP.Cần Thơ chỉ khoảng 2 km, nên thương lái đến tận nơi mua. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hạt giống, phân bón, giúp các thành viên tổ hợp tác tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vườn rau được đào rãnh nước để tiện phun tưới ẢNH: DUY TÂN

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới, năm 2026, ông Lắm được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2004 - 2024. Tháng 5.2025, ông được Hội Nông dân TP.Cần Thơ công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2025".

Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới của ông Lắm không chỉ làm xanh những cánh đồng ven đô thị, mà còn góp phần định hình tương lai của nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Thơ.