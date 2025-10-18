Đường tránh Cao Lãnh xuyên qua cánh đồng mùa nước nổi sắp hoàn thành

Sau hơn ba năm tái khởi công, tuyến đường tránh Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Dự án có điểm đầu nối quốc lộ 30 tại nút giao An Bình, P.Mỹ Trà (xã An Bình, H.Cao Lãnh cũ), điểm cuối tại cầu Phong Mỹ (xã Phong Mỹ), đi xuyên qua các cánh đồng mùa nước nổi và vùng trồng cây ăn trái.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo động lực kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Điểm đầu của dự án nối quốc lộ 30 tại nút giao An Bình ẢNH: THANH QUÂN

Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2008, chia làm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng tuyến tránh Hồng Ngự và giai đoạn 2 nâng cấp, mở rộng hơn 40 km quốc lộ 30 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2022. Giai đoạn 3 là tuyến đường tránh Cao Lãnh, được khởi công năm 2010 rồi tạm dừng vào năm 2011, sau đó được tái khởi công năm 2022 với tổng kinh phí hơn 900 tỉ đồng.

Nút giao An Bình, P.Mỹ Trà (xã An Bình, H.Cao Lãnh cũ) ẢNH: THANH QUÂN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đến nay giá trị xây lắp của toàn dự án đã đạt hơn 86% hợp đồng. Khoảng 11 km đã được thảm nhựa và sơn vạch kẻ đường, phần còn lại đang được tập trung thi công để hoàn thiện toàn tuyến. Dự kiến đến cuối tháng 10.2025 sẽ hoàn tất lớp thảm bê tông nhựa, sau đó hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trong tháng 11 để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Điểm cuối của dự án tại cầu Phong Mỹ (xã Phong Mỹ) ẢNH: THANH QUÂN

Hiện nay, tại gói thầu số 11, đoạn dài hơn 6,5 km, không khí thi công trên công trường rất nhộn nhịp. Hàng chục thiết bị lu lèn, xe vận chuyển đá, xe tưới nước hoạt động liên tục; máy xúc tranh thủ đắp lề đường.

Sau khi được bổ sung nguồn vật liệu, nhà thầu huy động tối đa nhân lực và thiết bị để thi công phần còn lại. Đến nay, đoạn này đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng thảm bê tông nhựa, phần còn lại đang được cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm phủ mặt đường.

Đường có thiết kế rộng 11 m, vận tốc 80 km/giờ ẢNH: THANH QUÂN

Đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị đã bố trí tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ. Các đơn vị giám sát cũng tăng cường nhân lực, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời nghiệm thu kịp thời từng hạng mục để đẩy nhanh tiến độ tổng thể.

Điểm thú vị là dự án này chạy xuyên những cánh đồng nước nổi và vườn cây ăn trái tuyệt đẹp ẢNH: THANH QUÂN

Dự án có tổng cộng 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói số 9 và số 10 đã hoàn thành, riêng gói số 11 từng gặp khó khăn do thiếu vật liệu xây dựng nên tiến độ chậm hơn. Tuy nhiên, đến nay các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, dự án đang bứt tốc để kịp hoàn thành đúng kế hoạch.

Các đội thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để dự án kịp về đích vào cuối tháng 10 ẢNH: THANH QUÂN

Khi hoàn thành, tuyến đường tránh Cao Lãnh sẽ giúp giảm tải giao thông qua trung tâm TP.Cao Lãnh (cũ), rút ngắn thời gian lưu thông giữa các địa phương trong tỉnh với các tuyến giao thông trọng điểm của vùng ĐBSCL.