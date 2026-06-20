Hình ảnh nhà hàng, khách sạn hạng sang bỏ hoang, xuống cấp tại Quất Lâm

Kể từ năm 2022 đến nay, biển Quất Lâm (nay là Khu du lịch Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) từ một điểm du lịch biển nổi tiếng ở miền Bắc đã dần ảm đạm khi các nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp.
Từ năm 2022 trở lại đây, biển Quất Lâm (đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh từ ngày 17.6) dần trở nên hoang tàn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tiếp đó là tình trạng nước biển tràn sâu vào đất liền gây ngập các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
Kể từ đó đến nay, những khách sạn cao tầng sang trọng, những nhà hàng nổi tiếng với hải sản tươi sống, giá bình dân dần phải đóng cửa, xuống cấp, đổ nát.
Hàng loạt khách sạn giá trị hàng trăm tỉ đồng hư hỏng, xuống cấp chưa biết khi nào mới "sống lại"
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