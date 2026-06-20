Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh nhà hàng, khách sạn hạng sang bỏ hoang, xuống cấp tại Quất Lâm

Minh Hải
Minh Hải
Kể từ năm 2022 đến nay, biển Quất Lâm (nay là Khu du lịch Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) từ một điểm du lịch biển nổi tiếng ở miền Bắc đã dần ảm đạm khi các nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp.

Từ năm 2022 trở lại đây, biển Quất Lâm (đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh từ ngày 17.6) dần trở nên hoang tàn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tiếp đó là tình trạng nước biển tràn sâu vào đất liền gây ngập các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Kể từ đó đến nay, những khách sạn cao tầng sang trọng, những nhà hàng nổi tiếng với hải sản tươi sống, giá bình dân dần phải đóng cửa, xuống cấp, đổ nát.

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 1.

Quất Lâm là cái tên được nhiều người biết đến bởi khu du lịch này vừa nổi tiếng vừa tai tiếng. Khu du lịch Quất Lâm được hình thành từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng bởi nơi đây có bãi biển đẹp, dài 3,5 km. Tuy nhiên, khoảng từ năm 2012 - 2016, Quất Lâm trở nên tai tiếng bởi nơi đây xuất hiện tệ nạn mại dâm.

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 2.

Biển Quất Lâm trước đây thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đến nay, biển Quất Lâm đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 3.

Dọc bờ biển Quất Lâm từng mọc lên hơn 100 ki ốt sát nhau, trong đó nhiều ki ốt hoạt động mại dâm. Đến các năm 2021 - 2022, tỉnh Nam Định cũ đã quyết "dọn dẹp" vấn nạn mại dâm, phá bỏ tất cả các ki ốt dọc bờ biển để quy hoạch, đầu tư lại khu du lịch này.

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 4.

Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và kể từ năm 2022, mỗi đợt thủy triều lên mạnh, nước biển tràn qua kè biển chảy sâu vào đất liền hàng trăm mét gập ngập các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khiến hoạt động kinh doanh du lịch bị ngưng trệ, du khách về Quất Lâm ít dần. Cho đến nay, sau nhiều năm không ngăn được nước biển tràn vào đất liền, nhiều khách sạn sang trọng bị bỏ hoang, xuống cấp. Hình ảnh là khuôn viên một khách sạn ở Quất Lâm bị nước biển tràn vào kéo theo bùn, cát phủ khắp nơi, dù khách sạn này cách bờ biển khoảng 200 m

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 5.

Ông Lê Văn Tuấn (ảnh), từng bỏ hàng chục tỉ đồng đầu tư hệ thống khách sạn, nhà hàng, bể bơi, dịch vụ bar, karaoke tại Quất Lâm nhưng đến nay đành ngậm đắng, nuốt cay khi tất cả các cơ sở đều ngừng hoạt động do không có khách du lịch. Để trang trải tiền trả ngân hàng, ông Tuấn đã phải bán hệ thống khách sạn với giá rẻ, còn các công trình khác ông đành phải đóng cửa, nhìn khối tài sản hàng chục tỉ đồng xuống cấp, hư hỏng mà không thể làm gì được.

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 6.

Nước biển tràn vào bên trong một khách sạn cách biển hơn 200 m kéo theo bùn, cát

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 7.

Chán nản vì không ngăn được nước biển, nhiều chủ khách sạn bỏ mặc cả vật dụng, tài sản

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 8.

Hình ảnh Quất Lâm như vừa bị một cơn bão lớn tàn phá

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 9.
Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 10.
Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 11.

Hàng loạt khách sạn giá trị hàng trăm tỉ đồng hư hỏng, xuống cấp chưa biết khi nào mới "sống lại"

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 12.

Một khu du lịch biển sầm uất ngày nào nay đang trong tình trạng ảm đạm

ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh biển Quất Lâm hoang tàn, đổ nát đến khó tin- Ảnh 14.

Tỉnh Ninh Bình vừa quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, đồng thời đang xây dựng phương án khôi phục lại hình ảnh, hoạt động kinh doanh du lịch nơi này

ẢNH: MINH HẢI

 

Tin liên quan

Vì sao tỉnh Ninh Bình bỏ tên biển Quất Lâm?

Vì sao tỉnh Ninh Bình bỏ tên biển Quất Lâm?

Tỉnh Ninh Bình đã bỏ tên biển Quất Lâm để đặt tên mới là Khu du lịch Giao Ninh (biển Giao Ninh).

Khám phá thêm chủ đề

Quất Lâm Khu du lịch Quất Lâm tỉnh Ninh Bình biển Giao Ninh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận