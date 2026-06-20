Hình ảnh nhà hàng, khách sạn hạng sang bỏ hoang, xuống cấp tại Quất Lâm

Từ năm 2022 trở lại đây, biển Quất Lâm (đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh từ ngày 17.6) dần trở nên hoang tàn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tiếp đó là tình trạng nước biển tràn sâu vào đất liền gây ngập các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Kể từ đó đến nay, những khách sạn cao tầng sang trọng, những nhà hàng nổi tiếng với hải sản tươi sống, giá bình dân dần phải đóng cửa, xuống cấp, đổ nát.

Quất Lâm là cái tên được nhiều người biết đến bởi khu du lịch này vừa nổi tiếng vừa tai tiếng. Khu du lịch Quất Lâm được hình thành từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng bởi nơi đây có bãi biển đẹp, dài 3,5 km. Tuy nhiên, khoảng từ năm 2012 - 2016, Quất Lâm trở nên tai tiếng bởi nơi đây xuất hiện tệ nạn mại dâm. ẢNH: MINH HẢI

Biển Quất Lâm trước đây thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đến nay, biển Quất Lâm đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. ẢNH: MINH HẢI

Dọc bờ biển Quất Lâm từng mọc lên hơn 100 ki ốt sát nhau, trong đó nhiều ki ốt hoạt động mại dâm. Đến các năm 2021 - 2022, tỉnh Nam Định cũ đã quyết "dọn dẹp" vấn nạn mại dâm, phá bỏ tất cả các ki ốt dọc bờ biển để quy hoạch, đầu tư lại khu du lịch này. ẢNH: MINH HẢI

Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và kể từ năm 2022, mỗi đợt thủy triều lên mạnh, nước biển tràn qua kè biển chảy sâu vào đất liền hàng trăm mét gập ngập các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khiến hoạt động kinh doanh du lịch bị ngưng trệ, du khách về Quất Lâm ít dần. Cho đến nay, sau nhiều năm không ngăn được nước biển tràn vào đất liền, nhiều khách sạn sang trọng bị bỏ hoang, xuống cấp. Hình ảnh là khuôn viên một khách sạn ở Quất Lâm bị nước biển tràn vào kéo theo bùn, cát phủ khắp nơi, dù khách sạn này cách bờ biển khoảng 200 m ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Văn Tuấn (ảnh), từng bỏ hàng chục tỉ đồng đầu tư hệ thống khách sạn, nhà hàng, bể bơi, dịch vụ bar, karaoke tại Quất Lâm nhưng đến nay đành ngậm đắng, nuốt cay khi tất cả các cơ sở đều ngừng hoạt động do không có khách du lịch. Để trang trải tiền trả ngân hàng, ông Tuấn đã phải bán hệ thống khách sạn với giá rẻ, còn các công trình khác ông đành phải đóng cửa, nhìn khối tài sản hàng chục tỉ đồng xuống cấp, hư hỏng mà không thể làm gì được. ẢNH: MINH HẢI

Nước biển tràn vào bên trong một khách sạn cách biển hơn 200 m kéo theo bùn, cát ẢNH: MINH HẢI

Chán nản vì không ngăn được nước biển, nhiều chủ khách sạn bỏ mặc cả vật dụng, tài sản ẢNH: MINH HẢI

Hình ảnh Quất Lâm như vừa bị một cơn bão lớn tàn phá ẢNH: MINH HẢI

Hàng loạt khách sạn giá trị hàng trăm tỉ đồng hư hỏng, xuống cấp chưa biết khi nào mới "sống lại" ẢNH: MINH HẢI

Một khu du lịch biển sầm uất ngày nào nay đang trong tình trạng ảm đạm ẢNH: MINH HẢI