Hình ảnh nhà thờ đổ Hải Lý sạch bóng công trình xây dựng trái phép

Chị Mai Thị Đào (46 tuổi) cùng chồng di chuyển 80 km từ xã Nga Sơn (Thanh Hóa) đến xã Hải Tiến để chiêm ngưỡng chứng tích nhà thờ đổ. Chị Đào cho biết, khung cảnh tại đây rất đẹp, yên bình khi lực lượng chức năng đã phá dỡ các công trình xung quanh. "Tôi hy vọng, nhà thờ đổ Hải Lý sẽ được đầu tư đúng hướng để vừa gìn giữ được chứng tích về biến đổi khí hậu, vừa phát triển được hạ tầng để phát triển du lịch. Mong rằng lần sau trở lại, tôi sẽ chứng kiến nhà thờ đổ ở một diện mạo khác", chị Đào nói.