Hình ảnh nhà thờ đổ Hải Lý sạch bóng công trình xây dựng trái phép
Sau hơn 1 tháng, lực lượng chức năng xã Hải Tiến (Ninh Bình) đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ, giải phóng mặt bằng 23 công trình xây dựng trái phép xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý.
Theo ghi nhận của
Thanh Niên ngày 12.11, khu vực xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, Ninh Bình), chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam, đã không còn công trình xây dựng trái phép vi phạm. Đây là hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh nhiều năm qua, nhà thờ đổ bị hàng quán bủa vây.
Theo quan sát, công trình duy nhất còn lại tại nhà thờ đổ là lán dựng tạm của đơn vị thi công. Các công nhân đang sử dụng máy xúc để đưa gạch, các mảng tường vỡ còn lại từ các công trình ra ngoài. Một số khác thì đang thi công các hạng mục của kè chắn sóng, tường rào bảo vệ xung quanh nhằm hạn chế tình trạng biển xâm thực và bào mòn phần móng của di tích.
Dù đang trong giai đoạn thi công nhưng khu vực này vẫn có nhiều người đến tham quan
Chị Mai Thị Đào (46 tuổi) cùng chồng di chuyển 80 km từ xã Nga Sơn (Thanh Hóa) đến xã Hải Tiến để chiêm ngưỡng chứng tích nhà thờ đổ. Chị Đào cho biết, khung cảnh tại đây rất đẹp, yên bình khi lực lượng chức năng đã phá dỡ các công trình xung quanh. "Tôi hy vọng, nhà thờ đổ Hải Lý sẽ được đầu tư đúng hướng để vừa gìn giữ được chứng tích về biến đổi khí hậu, vừa phát triển được hạ tầng để phát triển du lịch. Mong rằng lần sau trở lại, tôi sẽ chứng kiến nhà thờ đổ ở một diện mạo khác", chị Đào nói.
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại nhà thờ đổ
Quanh khu vực chân tháp chuông được gắn biển cảnh báo và làm hàng rào không cho người dân lại gần
Trao đổi với
Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Định, Phó chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho hiết, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng, tháo dỡ 23 công trình trái phép bước đầu đã hoàn thành. Trong thời gian chờ nhà đầu tư lớn, xã chủ động kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh (chủ yếu là dừa), bố trí bãi đỗ xe, khu tắm tráng, ki ốt dịch vụ và mở rộng đường ven đê lên 12 m với mức kinh phí dự kiến từ 15 - 30 tỉ đồng, trong đó ngân sách xã chủ động khoảng 8 - 10 tỉ đồng.
Theo ông Định, sau khi chỉnh trang lại nhà thờ đổ, xã Hải Tiến sẽ chờ quy hoạch chung của tỉnh về phát triển kinh tế đô thị biển và đưa ra phương án cuối cùng để phát triển du lịch tại nhà thờ đổ. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc du khách ngắm cảnh hay chụp ảnh check-in mà là gắn kết du lịch biển với du lịch trải nghiệm các làng nghề truyền thống tại địa phương như: nuôi tôm chất lượng cao, làm muối, trồng nấm, đan lưới, chế biến hải sản.
Ông Định cũng tiết lộ, mỗi năm, xã Hải Tiến đón khoảng 50.000 - 70.000 lượt khách, trong đó, khách chủ yếu đến trải nghiệm tại khu vực nhà thờ đổ. Với kế hoạch đầu tư đồng bộ, mục tiêu xã đặt ra là duy trì mức tăng trưởng lượt khách từ 15 - 25% qua mỗi năm.
Khu vực dự kiến làm đường giao thông kết nối với nhà thờ đổ Hải Lý
Một số hạng mục còn lại đang được dọn dẹp
Nhà thờ đổ Hải Lý có tuổi đời gần 100 năm, được thiết kế, xây dựng theo phong cách mái vòm. Nhà thờ là nơi sinh hoạt của giáo dân làng chài Xương Điền. Trải qua thời gian, tình trạng nước biển dâng, xâm thực vào đất liền khiến nhà thờ phải di chuyển vào sâu bên trong (phía trong đê biển) để xây dựng nhà thờ mới.
Bình luận (0)