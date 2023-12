Hít thở góp phần gây ấm lên toàn cầu

Nghiên cứu mới đánh giá tác động của hơi thở con người đối với biến đổi khí hậu SHUTTERSTOCK

Trong báo cáo mới, các tác giả cho rằng giới khoa học hiện vẫn còn đánh giá thấp sự góp phần của hoạt động hít thở ở người đối với tình trạng biến đổi khí hậu.

Sau khi đo đạc các thành phần khí trong hơi thở của 328 người tham gia, đội ngũ nghiên cứu của Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh phát hiện hơi thở người đóng góp 0,05% trong tổng khí thải mê tan (CH4) và 0,1% khí thải ôxít nitơ (N 2 O) của nước này.

"Cả hai loại khí thải trên đều có tiềm năng gây ấm lên toàn cầu ở mức độ nghiêm trọng hơn so với CO 2 ", theo báo cáo.

Trưởng nhóm Nicholas Cowan của Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh đề nghị giới khoa học nên thận trọng trong việc cho rằng lượng khí thải từ con người là không đáng kể đối với tình trạng ấm lên toàn cầu.

Chuyên gia Cowan giải thích rằng trong khi lượng CO 2 trong hơi thở người đối với tình trạng ấm lên toàn cầu là zero, do cây cối hấp thu gần như toàn bộ lượng khí này, hai loại khí thải còn lại vẫn được phóng thích vào khí quyển.

Khí mê tan "khóa chặt" lượng nhiệt cao gấp 80 lần so với CO 2 trong 20 năm đầu tiên được phát thải vào không khí, dù năng lực này giảm dần theo thời gian.

Các tác giả nghiên cứu thận trọng cho rằng nghiên cứu của họ chỉ thẩm định tác động có thể của hơi thở và kêu gọi các bên khác hãy nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng về mặt tổng thể của lượng khí thải từ người đối với tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo tính toán của Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, hiện dân số thế giới đã vượt 8 tỉ người.