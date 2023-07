HLV bị đội Úc sa thải bật khóc khi cùng đội Philippines làm nên điều kỳ diệu

"Làm thế nào bạn có thể làm được điều đó? Đánh bại đội chủ nhà ở World Cup. Nước mắt của tôi đã hòa cùng nước mắt của các cầu thủ ướt đẫm trên gương mặt của tôi", HLV Alen Stajcic xúc động nói sau trận đấu và tranh thủ lau nước mắt.

HLV Alen Stajcic ôm chầm các cầu thủ Philippines cùng bật khóc sau chiến thắng lịch sử ở World Cup 2023 AFP

Trước trận đấu lịch sử của bóng đá Philippines cả ở bóng đá nam và nữ tại World Cup, HLV Alen Stajcic tuyên bố sẽ "phá hỏng bữa tiệc" của đội chủ nhà New Zealand đang còn hưng phấn sau chiến thắng bất ngờ trước Na Uy 1-0. Trong khi, đội tuyển nữ Philippines được đánh giá còn non trẻ, đã bị đội Thụy Sĩ đánh bại với tỷ số 0-2.

"Ít ai tin những lời của HLV Alen Stajcic thành sự thật. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Philippines đã làm được một cách hết sức tuyệt vời với lối chơi đầy quả cảm", trang News.com.au của Úc viết.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023

"Năm 2019, HLV Alen Stajcic bất ngờ bị đội tuyển nữ Úc sa thải, dù là người đã phát hiện và phát triển nhiều ngôi sao xuất sắc như Sam Kerr, Caitlin Foord và Ellie Carpenter trở thành những cầu thủ quốc tế nổi tiếng như hiện nay. Sự nghiệp của nhà cầm quân 49 tuổi này tưởng chừng đã xuống dốc sau thời gian dẫn dắt không thành công CLB Central Coast Mariners ở giải A-League. Tuy nhiên, với đội tuyển nữ Philippines, ông Alen Stajcic đã lấy lại uy tín của mình khi giúp đội bóng khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên lấy suất dự World Cup và có trận thắng đầu tiên trong lịch sử tại đấu trường bóng đá thế giới", trang News.com.au viết thêm.

HLV Alen Stajcic (thứ 2 từ phải sang) đã làm nên lịch sử cùng đội tuyển nữ Philippines AFP

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Sarina Bolden ghi phút 24 sau quả đánh đầu đẹp mắt, cùng một hiệp 2 thi đấu quả cảm với thủ môn Olivia McDaniel chơi tuyệt hay, đã giúp đội tuyển nữ Philippines đứng vững trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà New Zealand để giành chiến thắng 1-0.

"Tôi không thể tin được những gì chúng tôi đã đạt được. Nó cho thấy rằng, hoàn toàn có thể làm được điều gì đó lớn lao", tiền vệ Sara Eggesvik của đội tuyển nữ Philippines rưng rưng nước mắt nói.

Tiền đạo Sarina Bolden (7) trở thành người hùng của bóng đá Philippines AFP

Trong khi đó, sự thất vọng bao trùm đội tuyển nữ New Zealand. "Chúng tôi hoàn toàn suy sụp. Chúng tôi đã chơi để giành chiến thắng và mọi chuyện đã không diễn ra như mong muốn. Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng, nhưng như vậy là chưa đủ", HLV Jitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand buồn bã nói.

Cục diện ở bảng A trước lượt cuối sẽ rất kịch tính, khi 4 đội đều còn hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup nữ 2023, với Thụy Sĩ gặp New Zealand và Na Uy gặp Philippines đều diễn ra cùng 14 giờ ngày 30.7. Hiện đội Thụy Sĩ vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, đội đồng chủ nhà New Zealand (3 điểm) dù để thua Philippines 0-1 vẫn xếp thứ 2 nhờ hơn hiệu số (0 so với -1). Na Uy xếp cuối bảng mới có 1 điểm và hiệu số -1.