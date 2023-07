Kết quả World Cup nữ 2023: Na Uy bị Thụy Sĩ cầm chân, bảng A kịch tính

Ở trận ra quân, đội tuyển nữ Na Uy, từng vô địch World Cup nữ 1995 và đang xếp hạng 12 thế giới, bất ngờ để thua đội đồng chủ nhà New Zealand 0-1. Trong khi, đội Thụy Sĩ có chiến thắng trước Philippines 2-0.

Đội tuyển nữ Na Uy (trái) không thể tạo bước đột phá để ghi bàn trước Thụy Sĩ AFP

Do đó, các cầu thủ Na Uy rất nỗ lực để tìm trận thắng trước Thụy Sĩ nhằm thắp lại hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, ngay từ đầu trận tình thế đã không suôn sẻ cho đội bóng đến từ Bắc Âu. Tiền đạo chủ lực Ada Hegerberg (từng đoạt Quả bóng vàng năm 2018) có tên trong đội hình xuất phát và tham dự nghi thức hát Quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu, đã bất ngờ rút lui vì bị đau ở háng trong lúc khởi động.

Gặp tổn thất ngoài dự tính, HLV Hege Riise của đội tuyển nữ Na Uy phải đưa tiền đạo Sophie Roman Haug vào thế chỗ phút chót. Theo bác sĩ của đội tuyển Na Uy, Trygve Hunemo, Ada Hegerberg có cảm giác bị đau ở háng trong pha chạy tốc độ trong khi khởi động. Ngôi sao 28 tuổi của CLB Lyon sau đó đã trao đổi với HLV Hege Riise và đi thẳng vào phòng thay đồ.

Không có Ada Hegerberg khiến những tính toán của đội tuyển Na Uy trên hàng công gặp trở ngại, vì trước đó HLV Hege Riise cũng để tiền đạo ngôi sao Graham Hansen đang chơi cho Barcelona ngồi dự bị.

Với mục tiêu phải giành chiến thắng, các cầu thủ Na Uy sớm nhập cuộc với quyết tâm lớn. Tuy nhiên, dù nắm thế chủ động và tạo hơn 10 cú sút ngay trong hiệp 1, các chân sút đến từ Bắc Âu không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống tiền đạo Sophie Roman Haug thay thế Ada Hegerberg, có cú sút ở tư thế trống trải trong vòng cấm không thắng được thủ môn Thalmann (Thụy Sĩ).

Các tiền đạo Na Uy (áo trắng) bế tắc trước khung thành đội Thụy Sĩ AFP

Trong hiệp 2, HLV Hege Riise phải gia tăng sức tấn công cho đội tuyển Na Uy khi tung tiền đạo Graham Hansen vào sân. Phía đội Thụy Sĩ nhờ ưu thế với trận thắng Philippines 2-0 ngày ra quân, đã thi đấu nghiêng về sự chắc chắn hơn và chỉ tranh thủ phản công nhanh khi có thể để tìm cơ hội ghi bàn.

Thế bế tắc vì thế đã diễn ra hầu như suốt trận, khi 2 đội chỉ dừng ở việc tạo cơ hội mà không thể ghi bàn, hoặc bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trận hòa có lợi cho đội Thụy Sĩ khi vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm. Đội đồng chủ nhà New Zealand (3 điểm) dù để thua Philippines 0-1 vẫn xếp thứ 2 nhờ hơn hiệu số (0 so với -1). Na Uy xếp cuối bảng mới có 1 điểm và hiệu số -1. Ở lượt cuối bảng A sẽ rất kịch tính, khi 4 đội đều còn hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup nữ 2023, với Thụy Sĩ gặp New Zealand và Na Uy gặp Philippines đều diễn ra cùng 14 giờ ngày 30.7.