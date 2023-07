Siết chặt an ninh sau vụ cháy khách sạn của đội nữ New Zealand ở World Cup

Theo thông tin mới nhất từ tờ Stuff, đội tuyển nữ New Zealand vẫn ở tại khách sạn Pullman, sau khi được sơ tán cùng với những vị khách khác vào tối 22.7 (giờ địa phương) do đám cháy bùng phát vào khoảng 20 giờ. Cảnh sát địa phương ngày 23.7 xác nhận rằng, một người đàn ông 34 tuổi đã bị buộc tội trộm cắp và đốt phá sau vụ việc, sẽ hầu tòa vào ngày 24.7.



Xe cứu hỏa đến hiện trường để xử lý vụ cháy STUFF

Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá New Zealand, Andrew Pragnell cho biết, họ đã được cảnh sát thông báo rằng không có nguy cơ đội tuyển nữ hay World Cup năm nay là mục tiêu của vụ việc và đó là một "sự trùng hợp".

Không ai trong số các cầu thủ hoặc nhân viên đội tuyển nữ New Zealand bị ảnh hưởng từ đám cháy, mặc dù một trong những lối thoát hiểm được sử dụng để rời khỏi khách sạn Pullman được cho là đầy khói. Theo tờ Stuff, các nhân viên quản lý ca trực đã phải liên lạc với Trung tâm cứu hỏa khẩn cấp tại New Zealand. Sau đó mức độ nguy hiểm đã được nâng lên thành cấp 2. Đã có 8 xe cứu hỏa cùng 26 lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Đội tuyển nữ New Zealand khởi đầu thuận lợi AFP

Giám đốc Pragnell cho biết, liên đoàn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và FIFA đã tăng cường các biện pháp an ninh cho đội tuyển nữ New Zealand. Đội đồng chủ nhà vừa có khởi đầu suôn sẻ tại World Cup nữ 2023 khi đánh bại Na Uy 1-0, trước số lượng khán giả đông kỷ lục 42.173 người tại sân Eden Park trong trận khai mạc vào ngày 20.7. The Ferns (biệt danh của đội tuyển nữ New Zealand) sẽ bay đến Wellington vào ngày 24.7 trước lượt trận thứ hai tại bảng A gặp Philippines.