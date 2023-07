Nơi đóng quân của đội tuyển nữ New Zealand bị hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Pullman, nơi đóng quân của đội tuyển nữ New Zealand khoảng 19 giờ 50 ngày 22.7 (giờ New Zealand) và khiến nơi đây hoảng loạn. Các nhân viên quản lý ca trực đã phải liên lạc với trung tâm cứu hỏa khẩn cấp Mau Barbara và mức độ nguy hiểm đã được nâng lên thành cấp độ 2. Đã có 8 xe cứu hỏa cùng 26 lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Cảnh sát New Zealand cũng nhanh chóng có mặt và phong tỏa khu vực này. Hiện ban quản lý khách sạn Pullman vẫn chưa đưa ra nguyên nhân của vụ việc.

Trên trang New Zealand Football, Liên đoàn Bóng đá New Zealand (NZF) cập nhật tình hình của đội tuyển nữ nước này: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đội bóng New Zealand và nhân viên đã tạm thời được sơ tán khỏi khách sạn Pullman do hỏa hoạn. Tất cả đội và nhân viên đều an toàn”.

Xe cứu thương được điều động đến khách sạn STUFF

Trong khi đó, trang NZ Herald tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc, “The Ferns” đã rời khách sạn bằng thang bộ. Các cầu thủ hoảng loạn và chạy xuyên qua làn khói dày đặc. Toàn đội hiện chuyển đến một khách sạn nằm đối diện và đang chờ xem liệu họ có chuyển đến một khách sạn khác hay không.

"Có nhiều đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhưng chúng tôi có một điều tra viên cứu hỏa tại hiện trường. Bốn người đã được điều trị vì ngạt khói. Cảnh sát hiện cũng đã yêu cầu công chúng tránh khu vực này”, người phát ngôn của Mau Barbara chia sẻ.

Các cầu thủ của đội tuyển nữ New Zealand đã an toàn sau vụ việc AFP

Dù World Cup nữ 2023 mới khởi tranh được 2 ngày nhưng an ninh tại New Zealand liên tục xảy ra những vấn đề. Trước khi khách sạn của đội tuyển nữ nước này bị hỏa hoạn, TP.Auckland cũng khiến cả thế giới sửng sốt khi xảy ra vụ xả súng vào ngày 20.7 khiến 2 người chết và 6 người bị thương.