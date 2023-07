Cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand: Rưng rưng nghe Quốc ca Việt Nam

Người Việt Nam ở New Zealand cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam hôm qua LÝ NGỌC ĐIỆP

Những cổ động viên người Việt đã có một ngày "nóng rực" cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Chị Lý Ngọc Điệp, quản lý cấp trung tại ĐH Auckland, New Zealand cho biết hôm qua, 22.7, thời tiết rất lạnh. Cổ động viên ai cũng mặc áo len, áo khoác trên khán đài nhưng vẫn rét run vì gió thổi mạnh. Nhưng tinh thần thi đấu của các cô gái quả cảm đội tuyển nữ Việt Nam, những sắc áo đỏ rực của đông đảo cổ động viên người Việt trên sân vận động Eden Park đã hâm nóng bầu không khí này.



Xúc động xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở World Cup

"Ở nước ngoài, thấy quốc kỳ Việt Nam, được hát Quốc gia Việt Nam giữa sân vận động hơn 41.000 người của World Cup, chúng tôi thấy thật sự thiêng liêng và xúc động", chị Lý Ngọc Điệp nói.

"Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam thật sự thi đấu với tinh thần hết mình. Các cổ động viên của Mỹ ngồi xung quanh tôi cũng khen hết lời thủ môn Kim Thanh. Các bạn ấy nói rằng Kim Thanh xứng đáng được giải "woman of the match" - nữ cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thật là tiếc vì trận thứ 2 của đội tuyển nữ Việt Nam đá ở Hamilton cách Auckland 100km vào tối thứ 5, nếu vào tối cuối tuần, chúng tôi đã đưa các con trong gia đình cùng đi cổ vũ", chị Lý Ngọc Điệp chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh

Chị Lý Ngọc Điệp trên sân vận động Eden Park NVCC

Chị Hà Thanh, người theo chồng qua New Zealand định cư từ tháng 7 năm ngoái cho hay cả gia đình chị đã rất háo hức mong chờ được xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu World Cup ở New Zealand.

"Thậm chí, từ tháng 7 năm ngoái trước khi cả nhà sang New Zealand, tôi đã chuẩn bị cả áo, cờ đỏ sao vàng trong hành lý khi biết đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu ở New Zealand. Và thật may mắn là đội tuyển thi đấu ở đây thật", chị Hà Thanh chia sẻ.

Nữ cổ động viên người Việt bộc bạch cả gia đình cô đã rất vui sướng và tự hào khi nghe Quốc ca Việt Nam vang lên ở New Zealand. Không khí trên sân vô cùng thật tuyệt vời với hàng ngàn cổ động viên Việt Nam.

"Hầu như tất cả bạn bè, đồng nghiệp Việt Nam ở NewZealand mà tôi biết đều đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu thật quả cảm, với tỷ số 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ, đó là một kết quả ngoài mong đợi và xứng đáng với tinh thần, ý chí của các cô gái Việt Nam", chị Hà Thanh nói với PV Báo Thanh Niên.

Người Việt Nam ở New Zealand luôn dõi theo các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam LÝ NGỌC ĐIỆP

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ Việt Nam là sinh viên, cựu sinh viên các trường đại học tại New Zealand đều cho biết, đây có lẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Khi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên được thi đấu tại World Cup, và đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đương kim vô địch Mỹ ngay trong trận ra quân.

Chị Trâm, cựu cựu sinh viên RMIT Việt Nam, sinh viên ĐH Massey ngành Chăm sóc sức khỏe nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được theo dõi trực tiếp một trận đấu ở sân vận động, nhất là trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ ở World Cup nên rất vui và tự hào. Trong trận đấu, tuy bị chơi ép sân nhưng các cô gái của chúng ta đã bảo vệ xuất sắc khung thành, hạn chế tối đa bàn thua. Thực sự đáng tự hào".

Tự hào khi nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam ở World Cup 2023 LÝ NGỌC ĐIỆP

Trước nhà của các gia đình quanh sân vận động ở New Zealand đều treo cờ các quốc gia tham gia World Cup LÝ NGỌC ĐIỆP

Chị Liên, cựu sinh viên của Trường Aspire2 International, New Zealand cho hay khó có thể diễn tả được cảm xúc khi được hát quốc ca Việt Nam giữa sân vận động Eden Park cùng với hơn 41.000 khán giả. 0-3 là kết quả quá tuyệt vời của các cầu thủ nữ, trước đó đã có lúc chị Liên và các bạn dự đoán Mỹ - đội đương kim vô địch sẽ ghi nhiều bàn hơn thế.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ

"Lúc Kim Thanh cản phá được cú sút penalty từ chân sút của cầu thủ Mỹ, cả sân vận động như vỡ òa. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được tinh thần dân tộc cao như vậy giữa Auckland, cảm ơn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều", chị Liên xúc động.