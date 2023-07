Tại sao an ninh New Zealand cho phép đội nữ Việt Nam đi tập ngay sau vụ xả súng?

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trong an ninh chặt chẽ ở Auckland VFF

Vụ xả súng kinh hoàng ở TP. Auckland khiến cả thế giới rúng động, khi diễn ra chỉ vài tiếng trước lễ khai mạc World Cup nữ 2023. Bản thân đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được thông báo gần như ngay lập tức từ FIFA.



Được biết, thời điểm vụ xả súng diễn ra lúc hơn 7 giờ sáng địa phương (hơn 2 giờ Việt Nam), toàn đội tuyển nữ Việt Nam đang ăn sáng ở khách sạn Rydges cách đó chỉ gần 600 m.

Ngay lập tức, FIFA và nước chủ nhà New Zealand thông qua bộ phận an ninh đã thông báo rõ ràng đến thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được yêu cầu không ra khỏi khách sạn để bảo đảm an toàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung cho trận mở màn

Tình hình an ninh được siết chặt, cho đến khi phía chủ nhà New Zealand khẳng định đã làm chủ tình hình, các cô gái vàng của chúng ta đã lên đường ra sân tập buổi sáng theo dự kiến.

Được biết ở World Cup 2023, FIFA cắt cử một cán bộ an ninh là cảnh sát New Zealand đi theo từng đội bóng. Mỗi đội bóng sẽ chia sẻ kế hoạch hoạt động, đi lại với điểm đến cụ thể để cán bộ này đánh giá có bảo đảm an ninh hay không.

Ở sân tập Fred Taylor Park cách khách sạn tầm 20 phút di chuyển, BTC cũng có thêm một cán bộ an ninh kiểm soát, cùng một tổ bảo an đứng chặn ở các lối đi ra vào để đảm bảo không ai có thể tiếp cận trái phép với xe cứu thương túc trực từ trước đến sau khi buổi tập kết thúc.

HLV Mai Đức Chung an tâm khi FIFA và BTC World Cup 2023 bảo vệ tốt an ninh cho đội tuyển nữ Việt Nam HẠNH AN

Tại khách sạn Rydges nơi đội tuyển nữ Việt Nam đóng quân, FIFA cũng bố trí 2 nhân viên bảo an túc trực 24/24 các lối ra vào phòng ăn, phòng họp hoặc khu vực mà thầy trò HLV Mai Đức Chung hay đi lại.

Mọi cá nhân, từ lãnh đội đến BHL và cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam hay bất kỳ quan chức, cá nhân nào ra vào đều phải xuất trình thẻ định danh do FIFA cấp để nhân viên bảo an kiểm tra.

Có thể thấy FIFA và BTC World Cup 2023 và nước chủ nhà New Zealand đã phản ứng rất nhanh và hiệu quả, đưa ra phương pháp xử lý tức thời nhưng vẫn tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện, thi đấu của các đội, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.