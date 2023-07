Các cầu thủ nữ Việt Nam nói gì về vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand?

"Khi chúng tôi vừa tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên xuất hiện là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi ở TP.Auckland. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả đội ngồi trong phòng tiếp tục lướt điện thoại, chuẩn bị để xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Ban tổ chức sau đó thông báo với đội tuyển nữ Việt Nam là có một vụ xả súng. Chúng tôi cũng không biết là xả súng hay khủng bố, hung thủ đã bị bắt hay chưa. Toàn đội sau đó làm theo hướng dẫn của FIFA và ban tổ chức, ăn sáng rồi lên xe đến sân tập như bình thường", một thành viên đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ với Thanh Niên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng hơn 2 giờ sáng 20.7 (theo giờ Việt Nam) tại Auckland - New Zealand đã xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, ngay đúng ngày diễn ra khai mạc World Cup nữ 2023.

Tờ Marca cho biết: "Vụ việc xảy ra khoảng hơn 7 giờ sáng (giờ New Zealand, ngày 20.7, tức hơn 2 giờ theo giờ Việt Nam) tại khu vực đường Queen, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) một quãng ngắn và cũng khá gần khách sạn Sofitel nơi đội tuyển Mỹ lưu trú. Một tay súng xông vào một tòa nhà cao tầng đang xây dựng và gây án khi đang có khoảng 200 công nhân chuẩn bị cho ngày làm việc. Vụ việc đã gây kinh hoàng ngay trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh".

Hung thủ của vụ xả súng bị tiêu diệt, sau khi bắn chết 2 người, làm bị thương 3 người. Tuy nhiên, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đều yên tâm khi có lực lượng an ninh của ban tổ chức giải cùng FIFA hỗ trợ. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tập luyện bình thường tại sân Taylor Park trước khi trở về khách sạn. FIFA đã yêu cầu toàn đội ở trong khách sạn trước khi có thông báo tiếp theo.

"Chúng tôi ở trong khách sạn nên cũng không vấn đề gì. Cả đội đang rất tập trung cho mục tiêu của mình", một cầu thủ nữ khác chia sẻ với Thanh Niên. Một nữ tuyển thủ cũng cho hay, mọi việc đang ổn với đội tuyển nữ. HLV Mai Đức Chung chia sẻ, tâm lý toàn đội vẫn tốt.

Khi sự cố xảy ra, HLV Mai Đức Chung cũng gọi điện về thông báo tình hình cho vợ. Bà Phạm Thị Ngọc Uyển, vợ HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định đã nhận được cuộc gọi của "ông xã" từ New Zealand và cảm thấy may mắn khi tất cả đều an toàn.

Cộng tác viên Thiên Thanh của báo Thanh Niên ở TP.Auckland, New Zealand cho biết: "New Zealand xử lý tình huống rất nhanh, không có ai hoảng hốt hay lo ngại gì. Giới chức và cảnh sát đến hiện trường để đảm bảo an ninh. Rất nhanh sau đó, cuộc sống đã trở lại bình thường".

Theo thông tin của VFF, FIFA và ban tổ chức giải đấu cũng chú trọng vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu. Một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập,…