HLV CLB Viettel lo Hoàng Đức chấn thương nặng

‏CLB Viettel đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023. Trên sân Hàng Đẫy vào tối 14.2, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh hạ CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Tiến Dũng và Đức Chiến. Dù vậy, chiến thắng của CLB Viettel không trọn vẹn khi Hoàng Đức phải rời sân trong hiệp 2 do chấn thương. ‏

‏"Hoàng Đức chấn thương tương đối nặng, phải đi kiểm tra mới xác định được", HLV Thạch Bảo Khanh lo lắng. Cựu cầu thủ đội Thể Công từ chối đánh giá về pha vào bóng cầu thủ CLB Công an Hà Nội với Hoàng Đức dẫn đến chấn thương của cầu thủ sinh năm 1998.

Hoàng Đức chơi hay... MINH TÚ

...và bị cõng ra sân Đ.HUY

‏"Tình huống đó diễn ra ở giữa sân, tôi đứng xa quá, chưa xem lại pha vào bóng nên chưa biết rõ. Tôi nghĩ trọng tài đứng gần hơn tôi ở tình huống này", HLV của CLB Viettel đánh giá.‏

‏HLV Thạch Bảo Khanh cũng bênh vực trung vệ Tiến Dũng với pha đốt lưới nhà ở những phút cuối. Trung vệ sinh năm 1995 có trận đấu đặc biệt khi anh đã đưa bóng vào lưới của đối thủ lẫn đội mình, đều từ những pha đánh đầu. ‏

‏"Tôi không nghĩ Tiến Dũng mắc lỗi. Điều đó có thể xảy ra với mọi cầu thủ. Ở tình huống này, Tiến Dũng quay mặt về phía cầu môn, không quan sát được phía sau, không cảm nhận được áp lực. Đó là chuyện bình thường, có thể xảy ra với bất cứ ai", HLV Thạch Bảo Khanh nói thêm.‏

‏HLV Thạch Bảo Khanh dành lời khen cho các cầu thủ trẻ CLB Viettel khi đã vượt qua áp lực. Ở trận này, đội Viettel đá với nhiều cầu thủ trẻ như Mạnh Dũng, Tiến Anh, Hoàng Minh, Đức Chiến, Tuấn Tài nhưng vẫn đá lấn lướt CLB Công an Hà Nội và chiến thắng.

HLV Thạch Bảo Khanh MINH TÚ

‏"Quan trọng là cầu thủ đội Viettel tiến bộ hàng ngày. Họ tin vào bản thân, đồng đội và đội bóng. Đây là chiến thắng của tập thể. Tôi muốn dành tặng chiến thắng cho cầu thủ. Cảm ơn vì họ đã chơi với 200% sức lực", HLV Thạch Bảo Khanh nói thêm.‏

‏"Với cá nhân mình, tôi thấy may mắn khi được tham gia trận derby thủ đô cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ. Khi vào sân, cảm giác của tôi cũng như các trận khác. Tôi tập trung vào trận đấu, không nghĩ gì nhiều, phải tập trung vào diễn biến trận đấu, nên cảm giác không quá đặc biệt", HLV Thạch Bảo Khanh trả lời khi được hỏi về cảm giác khi đối đầu đội bóng cũ (đội Công an Hà Nội tiền thân là CLB Công an Nhân dân do HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt mùa trước). ‏

‏Ở vòng 4 V-League 2023, CLB Viettel sẽ chạm trán CLB Nam Định, đội đã thắng 2, hòa 1 sau 3 trận và đang đứng nhì bảng. HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định: "Mùa giải năm nay với thể thức này, gặp đội nào cũng khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, xem lại băng hình, đánh giá và nghiên cứu đối thủ". ‏

Diễn tiến mới nhất liên quan đến Hoàng Đức, vào 22 giờ ngày 14.2, anh đang được CLB cho đi chụp phim tại bệnh viện Việt Đức.