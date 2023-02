CLB Công an Hà Nội 1-2 CLB Viettel: Tiến Dũng vừa ghi bàn, vừa phản lưới nhà

CLB Viettel khởi đầu chậm với 2 trận đấu không thắng trước CLB Hà Nội và CLB Hà Tĩnh, nhưng HLV Thạch Bảo Khanh vẫn mạnh dạn tin tưởng các cầu thủ trẻ như Mạnh Dũng, Tiến Anh, Tuấn Tài hay Hoàng Minh ở cuộc so tài với CLB Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League 2023. ‏

‏Bên kia chiến tuyến, HLV Paulo Foiani thực hiện một số điều chỉnh sau thất bại ở vòng 2, nhưng khi điều chỉnh của nhà cầm quân người Brazil chưa mang lại hiệu quả ở khâu ghi bàn, lưới của CLB Công an Hà Nội đã sớm rung lên.

CLB Viettel (áo trắng) chơi quyết tâm MINH TÚ

‏Phút 15, Hoàng Đức đi bóng ở cánh phải, rồi thực hiện pha bấm bóng điệu nghệ để Tiến Dũng bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đây là miếng đánh được CLB Viettel dàn xếp rất kỹ lưỡng, từ khâu dàn đội hình tấn công, chuyền bóng đến chạy chỗ cắt mặt để dứt điểm. Cả người kiến tạo lẫn ghi bàn đều là những sản phẩm do đội Viettel đào tạo. ‏

‏Dù ra sân với đội hình trẻ, nhưng CLB Viettel vẫn chơi bình tĩnh và gắn kết. Sau bàn thắng, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh giảm nhịp độ chơi, nhường sân cho đối thủ nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhờ những pha phối hợp đập nhả một chạm sắc bén. Phút 29, Jaha tung đường chuyền dài loại bỏ hàng thủ CLB Công an Hà Nội, tạo điều kiện cho Mạnh Dũng đối mặt. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1999 lại sút vọt xà ngang.‏

‏Trong hiệp 1, CLB Viettel chỉ cầm bóng 45%, nhưng dứt điểm tới 5 lần (trúng đích 1), nhiều hơn 2 lần dứt điểm của CLB Công an Hà Nội. So với trận ra quân gặp đội Bình Định, đội Công an Hà Nội tấn công rời rạc và thiếu ý tưởng hơn hẳn. Nhờ tuyến phòng ngự vững chãi, CLB Viettel khóa chặt hàng công nhiều hảo thủ của đội chủ nhà trong hiệp 1.

Văn Hậu (áo đỏ) bị kèm chặt MINH TÚ

‏Sau giờ nghỉ, HLV Foiani tiếp tục điều chỉnh. 2 ngoại binh gồm Jhon Cley và Gustavo Henrique được đẩy sát vòng cấm, còn Văn Hậu và Tấn Tài dâng cao để hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, mấu chốt của CLB Công an Hà Nội là tuyến giữa không kiểm soát được không gian, dẫn đến liên tục để đối thủ có bóng ở vị trí nguy hiểm.‏

‏Phút 62, lưới của CLB Công an Hà Nội lại rung lên. Nhận đường nhả bóng từ cánh phải của đồng đội, Đức Chiến tung cú sút xa uy lực đánh bại thủ môn Tiến Dũng, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Viettel. Đáng chú ý, Đức Chiến ghi bàn chỉ ít phút sau khi vào sân thay Hoàng Đức.‏

‏Bàn thua thứ hai là đòn giáng mạnh vào tinh thần thi đấu của CLB Công an Hà Nội. Đội bóng của HLV Foiani cũng có một số tình huống ăn bàn, đặc biệt trong khoảng 20 phút cuối trận khi CLB Viettel đã lùi về. Dù vậy, cả Gustavo Henrique và Jhon Cley đều không tận dụng thành công khi dứt điểm nóng vội.

Đức Chiến ghi bàn thắng quan trọng MINH TÚ

‏CLB Công an Hà Nội chỉ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 88. Sau tình huống tạt bóng vào từ cánh trái, Tiến Dũng lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà. Quãng thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà giành lại 1 điểm. ‏

‏Sau chiến thắng giòn giã trong ngày mở màn, CLB Công an Hà Nội bắt đầu để lộ điểm hạn chế, đặc biệt khi gặp những đội bóng được tổ chức đội hình tốt. Các ngoại binh của đội chủ nhà dù đều giàu kinh nghiệm, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung với nội binh.

HLV Paulo Foiani còn nhiều việc phải làm MINH TÚ

‏Tuyến giữa CLB Công an Hà Nội với Ngọc Đức, Văn Vũ, Trọng Long cũng chưa thể hiện được nhiều. Trong 2 trận gần nhất gặp đội Hà Nội và Viettel, CLB Công an Hà Nội đều thất thế ở trung tuyến, phải nhồi bóng dài để hàng công xử lý. Khi tuyến giữa không kiểm soát được thế trận, hàng thủ đổ vỡ trước những đội tấn công sắc bén là chuyện tất yếu với thầy trò ông Foiani. ‏

‏Thua 1-2 trước CLB Viettel, CLB Công an Hà Nội tụt xuống thứ 7, còn CLB Viettel đứng hạng 5. Dẫu sau, việc phải gặp 3 trong số 4 đội đứng đầu mùa trước ngay ở 3 vòng đầu cũng là thử thách không đơn giản với CLB Công an Hà Nội. Quãng nghỉ sau vòng 4 cùng lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn thời gian tới là cơ hội để Văn Hậu cùng đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng. ‏