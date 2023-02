Giải mã sức mạnh đáng nể của CLB Công an Hà Nội

‏Mùa 2003, CLB HAGL của bầu Đức từng gây sốt khi đăng quang ngôi vương V-League ngay sau khi thăng hạng. HAGL là tân binh, nhưng lại sở hữu đội hình rất mạnh với những ngôi sao nức tiếng Đông Nam Á như Kiatisak Senamuang, Dusit Chalermsan,... nhờ sự chịu chơi của bầu Đức. Đội bóng phố Núi vượt qua nhiều tên tuổi lớn để vô địch với 43 điểm (hơn CLB xếp sau 3 điểm), ghi 41 bàn, trung bình mỗi trận có gần 2 bàn.‏ Sau 20 năm, lịch sử đang lặp lại với nhiều chi tiết trùng hợp. V-League 2023 cũng đang chứng kiến một tân binh giàu tiềm lực và được đầu tư mạnh mẽ, đó là CLB Công an Hà Nội.

Sau khi chiêu mộ 4 tuyển thủ quốc gia (Văn Đức, Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Hậu), hàng loạt nội binh kinh nghiệm, 3 ngoại binh đẳng cấp cùng HLV Paulo Foiani có bản hồ sơ ấn tượng, CLB Công an Hà Nội đã thắng đội Bình Định tới 5-0 ở trận ra quân.

CLB Công an Hà Nội đè bẹp đội Bình Định ở ngày ra quân V-League 2023 ĐẬU TIẾN ĐẠT

‏1 trận đấu không định đoạt cả mùa giải. Năm 2015, HAGL từng thắng tưng bừng 4-2 trước đội Khánh Hòa ở ngày mở màn V-League cũng với lối chơi hấp dẫn, nhưng cuối mùa vất vả trụ hạng. Khởi đầu tốt không đồng nghĩa với thành công. Với các tân binh lần đầu dự giải, xu hướng khởi đầu tốt (nhờ sự hưng phấn) rồi đuối dần qua từng vòng chẳng phải chưa từng xuất hiện.‏

‏Tuy nhiên, có thể tin CLB Công an Hà Nội là thế lực thực sự ở V-League 2023. Trước tiên là đẳng cấp của các ngoại binh. HLV Foiani đang có trong tay 3 ngoại binh rất chất lượng gồm Hama Fred, Jhon Cley và Gustavo Henrique. ‏

‏Trong đó, Hama Fred có 12 năm thi đấu tại châu Âu, từng khoác áo CLB Eintracht Frankfurt (đội vô địch Europa League mùa 2021.2022). Jhon Cley thi đấu 9 năm ở các đội ở hạng cao nhất Brazil như Vasco da Gama, Goias, tương tự là Gustavo Henrique từng khoác áo Botafogo, Figueirense. ‏

‏Trình độ vượt trội của dàn ngoại binh đội Công an Hà Nội được thể hiện ở trận đấu tối qua (3.2) với CLB Bình Định. Dù chơi chưa thực sự gắn kết, nhưng cả 3 đều chớp thời cơ rất tốt để ghi bàn. Hama Fred lập cú hattrick với những pha dứt điểm hiểm hóc, gọn gàng đánh bại thủ môn số 1 Việt Nam là Đặng Văn Lâm. Gustavo Henrique khai thông bế tắc với tình huống đặt lòng cực hiểm, còn Jhon Cley đá phạt đền thành công để nhân đôi cách biệt.

CLB Công an Hà Nội mạnh toàn diện ở cả ngoại binh và nội binh MINH HOÀNG

‏‎‏Ở V-League, trình độ các ngoại binh có thể tạo nên khác biệt. Đội Hải Phòng từng về nhì ở mùa 2016 và 2022 đều nhờ những cầu thủ ngoại chất lượng như Rimario Gordon, Moses Oloya, Diego Fagan hay Errol Stevens. Trên "đôi cánh" của Bruno Cunha và Venecio Caique, CLB Viettel đã vô địch V-League 2020. Mùa trước, tân binh Bình Định cũng đua vô địch với những ngoại binh giỏi như Hendrio, Jermie Lynch,...‏

‏Còn quá sớm để nói các ngoại binh CLB Công an Hà Nội sẽ thành công ở V-League, nhưng chỉ cần 1 trận đấu để dàn cầu thủ ngoại này thể hiện năng lực. Nếu HLV Foiani khớp được lối chơi các tiền đạo ngoại với hệ thống của đội Công an Hà Nội, sức công phá của đội bóng này sẽ rất đáng gờm.‏

‏Nếu hàng công của CLB Công an Hà Nội được gánh vác bởi ngoại binh, hàng thủ lại có những hảo thủ ở đội tuyển quốc gia như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, bên cạnh Tiến Dụng, Tấn Sinh từng chơi tốt ở đội U.19. Văn Hậu đã đóng góp 1 kiến tạo ở trận thắng đội Bình Định và là hậu vệ trái số 1 của Việt Nam trong 5 năm qua. Văn Thanh nổi bật ở khả năng leo biên hỗ trợ tấn công, còn Tấn Tài lại mạnh trong phòng ngự.

Tấn Sinh từng vô địch SEA Games 30 cùng U.22 Việt Nam CAHN FC

‏Với lực lượng mạnh toàn diện, HLV Foiani cũng bắt đầu để lại dấu ấn với lối chơi bóng ngắn, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tốt nhờ các cầu thủ di chuyển khôn khéo, linh hoạt như Văn Vũ, Văn Hậu, Xuân Nam,... kết hợp với các tiền đạo ngoại chịu khó lùi về tham gia triển khai bóng. ‏

‏Ngoài ra, băng ghế dự bị cũng là sức mạnh của CLB Công an Hà Nội. Cho đến hiệp 2, khi CLB Bình Định đuối sức, lộ rõ sự uể oải nhưng không thể tạo khác biệt do lực lượng dự bị quá mỏng, HLV Foiani vẫn còn nguyên Văn Đức, Tấn Tài, Trọng Long, Văn Đô chưa sử dụng. Đội hình của Công an Hà Nội đủ dày dạn để ông Foiani xoay bài, thay vì phụ thuộc vào cá nhân nào. ‏

‏Ngoại binh chất lượng, nội binh tốt và lực lượng dày, CLB Công an Hà Nội đang có đủ yếu tố để làm nên chuyện tại V-League 2023, dù chặng đường phía trước, gần nhất là trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 2, hứa hẹn còn nhiều khó khăn. ‏