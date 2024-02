HLV Hoàng Anh Tuấn ‘chấm’ nhiều nhân tố mới cho đội tuyển U.19 Việt Nam

"Đãi cát tìm vàng"



Vòng chung kết U.19 quốc gia năm 2024 tập hợp gần như đầy đủ các tài năng bóng đá trẻ nước nhà có tên trong 12 đội bóng. Trong đó có một số đội tuy không tham dự vòng chung kết nhưng cũng được vài đội khác mượn quân nên cũng có cơ hội xuất hiện tại Bình Dương. Và từ đó hy vọng lọt vào "mắt xanh" của HLV trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cùng các trợ lý có mặt xuyên suốt từ đầu giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn (áo trắng) cùng các trợ lý Trần Minh Chiến, Hứa Hiền Vinh, Nguyễn Công Mạnh theo dõi giải U.19 Khả Hòa

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Đúng là chúng tôi phải đãi cát tìm vàng. Gần 300 cầu thủ của 12 đội chúng tôi đều quan sát hết và cũng đã ghi chép cẩn thận, chọn lọc ra số cầu thủ thực sự tốt. Bước đầu bộ phận chuyên môn cũng đã ngắm nghía được khá nhiều cầu thủ là gương mặt cũ cũng có và nhân tố mới cũng có. Nhưng để có thể gọi ai, chúng tôi cần phải theo dõi thêm, nhất là mỗi đội còn ít nhất 1-3 trận nữa. Trước mắt sẽ là vòng tứ kết nóng bỏng với nhiều cặp đấu chất lượng".

Môi Sê của LPBank HAGL tranh bóng với Đại Nghĩa của Thanh Hóa Khả Hòa

Các trợ lý của ông Hoàng Anh Tuấn rất chịu khó phân tích tỉ mỉ, đánh giá từng cái tên cũ và mới. Số cũ có Nguyễn Công Phương, Huỳnh Kim Huy, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Hữu Tuấn (Thể Công Viettel); Nguyễn Cảnh Tài, Lê Trí Phong (Hà Nội); Hoàng Minh Tiến, Môi Sê, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Quang Kiệt (LPBank HAGL), Nguyễn Trọng Đại Nghĩa (Thanh Hóa); Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Mai Hoàng (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Lê Phát, Đào Quang Anh, Bùi Hoàng Sơn, Lê Thắng Long (PVF); Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp), Vi Đình Thượng (Huế).

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với Quốc Trung của Sông Lam Nghệ An Khả Hòa

Còn nhân tố mới cũng được các trợ lý ông Tuấn chăm chú quan sát qua từng trận đấu để xem mức độ ổn định, cách chơi bóng, di chuyển và phát triển tư duy ra sao. Trong đó PVF có vài cái tên như đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh 17 tuổi, tiền đạo Nguyễn Văn Bách 16 tuổi. Đội U.19 Huế có tiền vệ Nguyễn Đăng Khoa 17 tuổi hay Lê Xuân Đăng 17 tuổi. U.19 Hà Nội nổi bật với Đoàn Phú Quý 18 tuổi. Còn U.19 Sông Lam Nghệ An cũng có Nguyễn Trọng Sơn, Phùng Văn Nam cùng 18 tuổi và thủ môn 17 tuổi Nguyễn Bảo Ngọc... Họ sẽ còn được xem xét xem ai phù hợp thì ông Hoàng Anh Tuấn sẽ gọi.

Lê Đình Long Vũ (16) vẫn chơi tốt cùng Sông Lam Nghệ An vào tứ kết Khả Hòa

Các cặp tứ kết hấp dẫn

Kết quả lượt trận cuối bảng B, C chiều 26.2 không có bất ngờ. Tại bảng B, LPBank HAGL và Đông Á Thanh Hóa hòa 0-0 còn Hà Nội thắng dễ Phú Yên 2-0. Ở bảng C, Sông Lam Nghệ An thắng Khánh Hòa 2-0 do Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Trọng Sơn ghi trong hiệp 2. Thể Công Viettel thắng đậm Bình Phước 5-0.

Với các kết quả này, 8 đội bóng lọt vào tứ kết gồm: PVF 7 điểm (nhất bảng A), Huế 6 điểm (nhì bảng A), Becamex Bình Dương 4 điểm (thứ 3 bảng A), Hà Nội 7 điểm (nhất bảng B), LPBank HAGL 5 điểm (nhì bảng B), Đông Á Thanh Hóa 4 điểm (thứ ba bảng B), Thể Công Viettel 9 điểm (nhất bảng C), Sông Lam Nghệ An 6 điểm (nhì bảng C).

HLV Nguyễn Huy Hoàng cùng Sông Lam Nghệ An thắng Khánh Hòa giờ chót Khả Hòa

Theo mã số đã sắp sẵn các trận tứ kết lần lượt sẽ là. Tứ kết 1 (14 giờ ngày 29.2) PVF gặp Sông Lam Nghệ An. Tứ kết 2 (16 giờ ngày 29.2) Hà Nội gặp Becamex Bình Dương. Tứ kết 3 (14 giờ ngày 1.3) Thể Công Viettel gặp Đông Á Thanh Hóa và tứ kết 4 (16 giờ ngày 1.3) Huế gặp thắng HAGL. Đội thắng tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng tứ kết 2 ở bán kết 1 và đội thắng tứ kết 3 gặp thắng tứ kết 4 ở trận bán kết 2, đều diễn ra ngày 3.3. Trận chung kết vào ngày 5.3.

U.19 Hà Nội (áo vàng) thắng Phú Yên vào tứ kết thuyết phục Khả Hòa

Vòng tứ kết sẽ rất gay go khi các cặp được xem là khá cân bằng và rất có thể sẽ có bất ngờ vì thể thức loại trực tiếp, ngoài yếu tố chuyên môn ổn định đòi hỏi tâm lý và tinh thần phải thực sự mạnh mẽ. Một đội bóng có đấu pháp đúng có thể đưa trận đấu vào giải quyết bằng đá 11 m luân lưu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.