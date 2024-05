HLV Kim Sang-sik: Đừng đi vào vết xe đổ…

Có thể đây là điểm mà HLV Kim Sang-sik sẽ phải khắc phục khi đội tuyển tái hội quân vào ngày 1.6, chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, gặp đội Philippines và Iraq - 2 đối thủ đều sở hữu chiều cao rất tốt.

Thật ra, bóng đá VN hiện không đến nỗi khan hiếm cầu thủ có thể hình tốt. Ví dụ như trung vệ Nguyễn Thanh Bình (1,83 m), Đỗ Duy Mạnh (1,80 m), Quế Ngọc Hải (1,80 m), Huỳnh Tấn Sinh (1,85 m), Nguyễn Thành Chung (1,82 m), tiền vệ Nguyễn Đức Chiến (1,81 m), Nguyễn Hoàng Đức (1,84 m), hậu vệ Hồ Tấn Tài (1,80 m)…

Bóng đá VN (phải) sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao tốt và nên tận dụng điều đó MINH TÚ

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Dương Vũ Lâm bình luận: "Tôi không dám khẳng định nếu có thêm những cầu thủ cao to trong đội hình, chúng ta sẽ chơi bóng bổng tốt hơn đối phương. Nhưng nếu có thêm cầu thủ cao to được sử dụng, khoảng cách hình thể của đội tuyển VN sẽ được rút ngắn so với đối thủ, điều này về lý thuyết sẽ giúp đội tuyển có thêm cơ hội trong các pha bóng bổng. Tôi không rõ dưới thời HLV Troussier, những Thanh Bình, Đức Chiến, Thành Chung… đâu cả rồi mà không thấy họ trên sân?!". Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương thì nhận xét: "Nếu đã biết trước đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch cao to, mà đội tuyển VN dùng hàng thủ quá thấp bé là thiếu hợp lý. Sự thiếu hợp lý này từng xảy ra dưới thời HLV Troussier".

Nếu có chiều cao tốt, cầu thủ VN sẽ lợi thế trong những pha tranh chấp

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ hợp lý hơn cho đội tuyển VN nếu danh sách cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik triệu tập có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kỹ thuật và yếu tố thể hình, giống như việc kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Nên nhớ rằng đội tuyển Iraq là một trong những đội bóng có thể hình tốt nhất châu Á, còn đội Philippines nhập tịch tới 20 cầu thủ châu Âu và đa phần đều có chiều cao lý tưởng.

Chưa thể đảm bảo đội tuyển VN sẽ có kết quả hoàn hảo ở 2 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup sau khi tăng cường những cầu thủ ít được sử dụng dưới thời HLV Troussier, tuy nhiên biết trước đối thủ mạnh về khả năng tranh chấp tay đôi, mạnh về chơi bóng bổng mà chúng ta không phòng bị cẩn thận, lại càng dễ rơi vào tình trạng bị thất thế.