Chiều 2.12.2025, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra tại SVĐ Rajamangala ở Thái Lan. HLV trưởng U.23 Lào, ông Ha Hyeok-jun dường như xác định tâm lý sẽ thua đội U.23 Việt Nam khi 2 đội mở màn bảng đấu vào ngày 3.12.

HLV Lào chuẩn bị tâm lý, HLV Kim Sang-sik bất ngờ hé lộ chiến thuật U.23 Việt Nam

Theo đó, HLV Ha Hyeok-jun hướng đến việc giành chiến thắng Malaysia và thua đội U.23 Việt Nam. Ở lần gặp nhau gần nhất (tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025), đội U.23 Lào đã thua thầy trò HLV Kim Sang-sik 0-3. Những trận đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 cũng đã giúp HLV Ha Hyeok-jun có phần tự tin hơn.

HLV Ha Hyeok-jun khá tự tin ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam lại gây chú ý khi đưa ra những nhận xét bất ngờ về U.23 Lào. Theo đó, HLV Kim Sang-sik đánh giá trận gặp U.23 Lào có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Trận chạm trán ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng không xa lạ gì nhau, khi rất nhiều thành viên của U.23 Việt Nam và U.23 Lào từng chạm trán nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bản thân U.23 Việt Nam từng thắng Lào 3-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 nơi chúng ta đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U.23 Lào ẢNH: NHẬT THỊNH

Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất thận trọng, đánh giá rất cao những gì người đồng nghiệp đồng hương Hàn Quốc, ông Ha Hyeok-jun đã làm cho các đội tuyển quốc gia Lào, với những sự tiến bộ thấy rõ trong các giải đấu gần đây.

Cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào vì thế được dự báo không chỉ là trận đấu mở màn, mà còn là màn thử sức chiến thuật của hai HLV có cách tiếp cận rất khác nhau. Sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam cùng quyết tâm gây bất ngờ của U.23 Lào hứa hẹn tạo nên một trận đấu đáng xem tại SEA Games 33.