Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Lào chuẩn bị tâm lý, HLV Kim Sang-sik bất ngờ hé lộ chiến thuật U.23 Việt Nam
Video Thể thao

HLV Lào chuẩn bị tâm lý, HLV Kim Sang-sik bất ngờ hé lộ chiến thuật U.23 Việt Nam

Đồng Nguyên Khang - Tiểu Bảo
02/12/2025 15:36 GMT+7

HLV U.23 Lào thừa nhận đội đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể thua U.23 Việt Nam nhưng vẫn nuôi hy vọng tạo bất ngờ để vào bán kết SEA Games 33. Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik đưa ra những nhận xét đầy bất ngờ về đối thủ, đồng thời hé lộ một phần chiến thuật mà U.23 Việt Nam sẽ vận hành trong trận mở màn nhiều chờ đợi.

Chiều 2.12.2025, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra tại SVĐ Rajamangala ở Thái Lan. HLV trưởng U.23 Lào, ông Ha Hyeok-jun dường như xác định tâm lý sẽ thua đội U.23 Việt Nam khi 2 đội mở màn bảng đấu vào ngày 3.12.

HLV Lào chuẩn bị tâm lý, HLV Kim Sang-sik bất ngờ hé lộ chiến thuật U.23 Việt Nam

Theo đó, HLV Ha Hyeok-jun hướng đến việc giành chiến thắng Malaysia và thua đội U.23 Việt Nam. Ở lần gặp nhau gần nhất (tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025), đội U.23 Lào đã thua thầy trò HLV Kim Sang-sik 0-3. Những trận đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 cũng đã giúp HLV Ha Hyeok-jun có phần tự tin hơn.

- Ảnh 1.

HLV Ha Hyeok-jun khá tự tin

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam lại gây chú ý khi đưa ra những nhận xét bất ngờ về U.23 Lào. Theo đó, HLV Kim Sang-sik đánh giá trận gặp U.23 Lào có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Trận chạm trán ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng không xa lạ gì nhau, khi rất nhiều thành viên của U.23 Việt Nam và U.23 Lào từng chạm trán nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bản thân U.23 Việt Nam từng thắng Lào 3-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 nơi chúng ta đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.

- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U.23 Lào

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất thận trọng, đánh giá rất cao những gì người đồng nghiệp đồng hương Hàn Quốc, ông Ha Hyeok-jun đã làm cho các đội tuyển quốc gia Lào, với những sự tiến bộ thấy rõ trong các giải đấu gần đây.

Cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào vì thế được dự báo không chỉ là trận đấu mở màn, mà còn là màn thử sức chiến thuật của hai HLV có cách tiếp cận rất khác nhau. Sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam cùng quyết tâm gây bất ngờ của U.23 Lào hứa hẹn tạo nên một trận đấu đáng xem tại SEA Games 33.

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ hai sau U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

U.23 Việt Nam đã vào guồng trên đất Thái, sẵn sàng thắng Lào trận mở màn SEA Games

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan, luyện tập ngay cho trận gặp Lào

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Lào HLV Ha Hyeok-jun SEA Games 33 HLV Kim Sang-sik bóng đá Việt Nam Bangkok bóng đá sea games U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận