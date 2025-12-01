Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Việt Nam đã vào guồng trên đất Thái, sẵn sàng thắng Lào trận mở màn SEA Games
Video Thể thao

Nhật Thịnh - Tiểu Bảo
01/12/2025 19:34 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Lào trong trận mở màn bảng B vào ngày 3.12. Toàn đội đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất để tạo đà cho hành trình cạnh tranh tấm HCV tại SEA Games 33.

Chiều 1.12, U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Lào vào ngày 3.12, mở màn chiến dịch SEA Games 33. Toàn đội nhanh chóng ổn định sau hành trình di chuyển và bước vào buổi tập với tinh thần tập trung, khẩn trương để hướng đến màn trình diễn tốt nhất.

U.23 Việt Nam đã vào guồng trên đất Thái, sẵn sàng thắng Lào trận mở màn SEA Games

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cạnh tranh tấm HCV tại giải năm nay. Sau khi chốt danh sách và di chuyển sang Thái Lan, toàn đội cho biết mọi khâu hậu cần đều diễn ra thuận lợi, từ thủ tục tại sân bay, hành trình đến nơi đóng quân cho đến bố trí sân bãi tập luyện. Dù quãng thời gian chuẩn bị ngắn do nhiều cầu thủ bận thi đấu ở CLB và chỉ tập trung ngay trước ngày lên đường, đội vẫn nỗ lực duy trì khối lượng và chất lượng tập luyện để sẵn sàng cho trận gặp U.23 Lào.

Theo ban huấn luyện, đây là giai đoạn gấp rút nhưng đội hình đã được xây dựng xuyên suốt nhiều đợt tập trung, giúp HLV Kim Sang-sik có nền tảng ổn định để hoàn thiện chiến thuật. Trước khi sang Thái Lan, đội cũng đã có các trận tập huấn nhằm đánh giá phong độ và sự thích ứng của cầu thủ.

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan, luyện tập ngay cho trận gặp Lào

Chiều 1.12, ngay sau khi đặt chân tới Bangkok, đội U.23 Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi đóng quân và lao ngay vào buổi tập đầu tiên lúc 17 giờ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy tinh thần và thể trạng rất tốt, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33.

U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games

FAM có nguy cơ bị FIFA cấm vận, 7 cầu thủ nhập tịch lậu lao đao

Xem thêm bình luận