HLV Lư Đình Tuấn và đội U.19 TP.HCM bại trận choáng váng trước đối thủ 16 tuổi

Mới vài tháng trước, HLV Lư Đình Tuấn (cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia, từng dẫn dắt CLB TP.HCM và Bình Dương tại V-League) còn cùng đội trẻ TP.HCM có mặt ở vòng chung kết U.21 quốc gia tại Thanh Hóa. Đội U.21 TP.HCM do ông xây dựng đã thi đấu chững chạc, tự tin dù không vào tứ kết nhưng cũng không hề quá thua kém các đối thủ mạnh.

Với đội U.19 TP.HCM, khi VFF xây dựng các bảng đấu ở giải U.19, đội của ông Lư Đình Tuấn vẫn được đánh giá cao nhất so với các đối thủ trong bảng G tranh tại Bà Rịa.

Nguyễn Cảnh Nam của đội TP.HCM không vượt qua được hàng thủ Bà Rịa - Vũng Tàu Trung Đặng

Thế nhưng cũng phần lớn những cầu thủ đó (đa số đều sinh năm 2005, 2006) như Nguyễn Tân, Phan Minh Kỳ, Nguyễn Cảnh Nam, Khuất Thế Hùng, Trương Nguyên Long lại không thể hiện được khả năng của mình khi đối đầu với đội chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu còn rất trẻ. Họ sở hữu đến 90% lực lượng mới 16 tuổi. Trong đó đội hình chính thức có đến 9 cầu thủ 16 tuổi, chỉ duy nhất thủ môn Phạm Thành Long là đúng 19 tuổi và Trần Trung Dũng 18 tuổi. Ngay HLV Doãn Nhật Tiến của đội Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nói rằng, đội bóng của ông trẻ nhất giải nên tham dự chủ yếu là học hỏi tích lũy kinh nghiệm, chứ không nhiều hy vọng. Nếu thắng được một đội mạnh với nhiều cầu thủ dày dạn như U.19 TP.HCM là giống như "hái sao trên trời".

Lê Đình Mạnh (16) ghi bàn duy nhất cho chủ nhà Trung Đặng

Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra khi Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ chơi hay, cầm cự thành công trước đối thủ già dặn hơn suốt trận, mà còn bất ngờ giành chiến thắng 1-0 do công của Lê Đình Mạnh ở phút 88. Một chiến thắng cho thấy sự tự tin và tâm lý thoải mái của đội hình trẻ, không ngần ngại tranh chấp và tuân thủ tốt ý thức kỷ luật đấu pháp để đánh bại đội TP.HCM. Có thể xem đây là thất bại choáng váng của HLV Lư Đình Tuấn khi đội bóng của ông vừa đi tập huấn Campuchia. Trong điều kiện chỉ có 4-5 suất thứ nhì có thành tích tốt nhất được đi tiếp thì một trận thua cũng đồng nghĩa cơ hội vơi đi khá nhiều.

Công Phương (Thể Công Viettel) đi bóng giữa vòng vây hàng thủ Nam Định Quỳnh Nga

Các kết quả ở những khu vực khác: Bảng A sân Viettel, đội chủ nhà U.19 Thể Công Viettel thắng Nam Định 6-1, trong đó có cú đúp của tuyển thủ U.17 Nguyễn Công Phương cùng các bàn thắng của Đặng Thanh Bình, Đoàn Thế Phong, Hoàng Công Hậu và Nguyễn Hoàng Khanh. Trận còn lại PVF-CAND thắng Trung tâm thể thao Đào Hà 3-1 với các bàn thắng của Phan Lê Triệu, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Long Vũ. Bảng B sân PVF, đội chủ nhà hòa đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa 1-1. Bùi Hoàng Sơn mở tỷ số cho PVF và Nguyễn Trọng Đại Nghĩa gỡ hòa. Trận còn lại U.19 Công an Hà Nội hòa Hà Tĩnh 0-0.

Trận Đà Nẵng (áo xanh) vượt qua Sông Trà Quảng Ngãi Kim Phụng

Trận Huế hòa Quảng Nam 1-1 Kim Phụng

Bình Định (giữa) nỗ lực không vượt qua Khánh Hòa Minh Trần

Niềm vui của Hoàng Minh Tiến (10) lập cú đúp cho LP Bank HAGL Minh Trần

Trên sân Tự Do ở bảng C, chủ nhà Huế ghi bàn dẫn trước do Võ Văn Tuấn Kiệt ghi ở phút 81 nhưng lại để Trần Thanh Bình gỡ hòa cho Quảng Nam 1-1 ở phút 88. Trong khi đó Đà Nẵng đã thắng Sông Trà Quảng Ngãi 5-0 với cú đúp của Nguyễn Công Tuấn Anh và các bàn thắng của Mai Quốc Tú, Dương Ngọc Diễm, Lê Nguyễn Văn Thọ.

Còn ở bảng D trên sân Hàm Rồng, chủ nhà LP Bank HAGL thắng Gama Vĩnh Phúc 2-0 nhờ cú đúp của Hoàng Minh Tiến. Trận còn lại Khánh Hòa của HLV Đặng Đạo hòa Bình Định của HLV Phan Tôn Quyền 0-0.

Niềm vui của Becamex Bình Dương sau khi thắng Đồng Nai Trung Đặng

Niềm vui của Phú Yên khi ghi bàn vào lưới chủ nhà BTC

Trên sân Bình Phước tại bảng E, chủ nhà cũng bị Phú Yên cầm chân 1-1. Huỳnh Văn Mạnh mở tỷ số cho Phú Yên và Nguyễn Lê Minh Hiếu gỡ hòa cho Bình Phước. Trận còn lại, Đắk Lắk thắng Tây Ninh 3-0 do công Đặng Thế Sinh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Đình Huy.

Tại Bà Rịa, Becamex Bình Dương thắng Đồng Nai 2-0 do Nguyễn Gia Đoàn và Nguyễn Ngọc Chiến ghi. Ở bảng G tại Tiền Giang, 2 trận đều hòa 1-1. Trận An Giang và Cần Thơ gay cấn với những bàn thắng giờ chót. Trần Hữu Lộc mở tỷ số cho Cần Thơ phút 81, sau đó An Giang bị thẻ đỏ của Cẩm Lê Phi Long tưởng chừng thất bại, nhưng đúng phút 90+5, Trương Văn Trung gỡ hòa cho An Giang. Còn chủ nhà Tiền Giang cũng dẫn trước 1-0 do Nguyễn Minh Trí ghi và Cao Hoàng Hải gỡ hòa hiệp 2 cho Đồng Tháp.

An Giang "chết đi sống lại" khi gỡ hòa ở phút 90+5 Khả Hòa