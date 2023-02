HLV Mourinho đổ lỗi khi AS Roma mất điểm

Tân binh Lecce tiếp tục cho thấy sự khó chịu của mình ở sân chơi Serie A. Sau Napoli, AC Milan, Lazio và Atalanta, đội bóng mạnh tiếp theo tại giải đấu hàng đầu nước Ý phải mất điểm trước Lecce là AS Roma. Đội bóng của HLV Mourinho bị dẫn trước từ khá sớm và chỉ có thể rời sân khách với 1 điểm.



Với lợi thế sân nhà, Lecce đã nhập cuộc một cách đầy hứng khởi. Đội bóng HLV Baroni ngay lập tức đẩy lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Những pha hãm thành liên tục của đội chủ nhà đã được chuyển hóa thành bàn thắng từ phút thứ 7. Sau đường tạt của Strefezza từ cánh phải, trung vệ Baschirotto băng vào đánh đầu đưa bóng đập trúng người cầu thủ của đối phương rồi bay vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu được tính là pha đá phản lưới nhà của trung vệ Roger Ibanez bên phía AS Roma.

Khi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa vẫn của đội bóng áo bã trầu đang gặp bế tắc thì họ được đối phương "tặng quà". Sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của AS Roma, Strefezza đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Dybala là người đã tận dụng cơ hội để san bằng tỷ số thành 1-1 AS Roma từ phút 17.

Dybala ghi bàn trên chấm 11 m để giành lại 1 điểm cho AS Roma AS ROMA

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng của HLV Mourinho chơi lấn lướt và có tạo ra cơ hội rõ rệt nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trong đó, Tammy Abraham có một tình huống đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn của Lecce. AS Roma đành rời sân khách với 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV có biệt danh "Người đặc biệt" đổ lỗi do chất lượng mặt sân đã ảnh hưởng đến lối chơi của AS Roma. "Đây là một trận đấu khó khăn. Từ thái độ và sự thất vọng của chúng tôi trong những phút cuối, bạn có thể thấy rằng đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Tôi cũng muốn nói rằng mặt sân thi đấu thật kinh khủng. Khi bạn chơi thứ bóng đá một chạm, bóng nảy một cách kỳ lạ. Thật khó để chơi thứ bóng đá chất lượng trên mặt sân như vậy," HLV Mourinho than thở.

Vị HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp: "Lecce đã chơi tập trung. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn thứ 2. Khi bạn có bàn thắng thứ 2 trước một đội khó chịu như vậy, nó có thể mở ra nhiều cơ hội hơn. Lecce xứng đáng được khen ngợi vì họ chơi rất xông xáo, giành lại bóng và chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Họ không bao giờ để đối thủ thư giãn dù chỉ một giây. Tôi đã lường trước trận đấu sẽ khó khăn, rõ ràng là AS Roma muốn giành chiến thắng, nhưng kết quả như vậy cũng không khiến tôi khó chịu".

HLV Mourinho chê mặt cỏ trên sân nhà của Lecce AS ROMA

Hiện tại, AS Roma vẫn trụ lại trong tốp 4 Serie A với 41 điểm. AC Milan cũng có 41 điểm nhưng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng vì hiệu số bàn thắng - bại kém hơn AS Roma. Ở vòng 23, đội bóng của HLV Mourinho sẽ tiếp đón Verona trên sân nhà vào ngày 20.2.