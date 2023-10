HLV Mourinho giải thích lý do nhận thẻ đỏ trong trận AS Roma thắng Monza

Sau 9 vòng đấu ở giải Serie A (Ý), HLV Mourinho rốt cuộc cũng nhận thẻ đỏ trong trận AS Roma thắng Monza với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của El Shaarawy ghi, tối 22.10 (giờ Việt Nam).

HLV Mourinho hứa giữ mình, nhưng ông cũng sớm nhận thẻ đỏ ở giải Serie A AFP

"Tôi có thực hiện một số cử chỉ, nhưng tôi không nói gì xúc phạm ai cả", HLV Mourinho giải thích trên kênh Sky Sport (Ý), về tình huống bị trọng tài Giovanni Ayroldi rút thẻ đỏ ở phút 90+11. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã ăn mừng phấn khích sau khi El Shaarawy ghi bàn phút cuối, rồi ông dùng cử chỉ hướng về khu vực ban huấn luyện CLB Monza ám chỉ họ nên im lặng và đừng khóc lóc nữa.

Hành động của HLV Mourinho được báo chí Ý cho rằng đã chế nhạo HLV Raffaele Palladino của Monza, người ở mùa trước cũng đã có những tranh cãi dữ dội với nhà cầm quân Bồ Đào Nha qua trận hòa với tỷ số 1-1 giữa 2 CLB. Trong đó, chủ yếu là về công tác trọng tài.

"Tôi làm như vậy vì mùa giải trước một số người tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm đã có những lời lẽ khó chịu hướng về chúng tôi. Hôm nay, người duy nhất xuất hiện trên đường biên và cố gắng gây áp lực với trọng tài là phía Monza", HLV Mourinho giải thích thêm và trực tiếp ám chỉ những hành động của mình nhằm trả đũa HLV Raffaele Palladino của Monza.

Cử chỉ khiến HLV Mourinho phải nhận thẻ đỏ

CHỤP MÀN HÌNH

Với chiếc thẻ đỏ nhận đầu tiên trong mùa giải 2023 - 2024, HLV Mourinho sẽ bị treo giò 1 trận và vắng mặt chỉ đạo ở trận then chốt AS Roma gặp Inter Milan ở vòng 10 giải Serie A lúc 0 giờ ngày 30.10. Inter Milan cũng là CLB từng được HLV Mourinho dẫn dắt giai đoạn 2008 - 2010, đoạt cú ăn ba lịch sử mùa 2009 - 2010.

Giữa tuần này, HLV Mourinho cùng AS Roma tiếp đón đối thủ Slavia Prague (CH Czech) trên sân nhà Olimpico ở lượt 3 vòng bảng giải Europa League, lúc 2 giờ ngày 27.10. Tại vòng bảng Europa League, AS Roma có 2 trận thắng như Slavia Prague, nhưng xếp thứ 2 do kém hiệu số (+5 so với +8).