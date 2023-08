HLV Mourinho yêu cầu 2 ngôi sao vừa gia nhập AS Roma ‘nóng máy’ ngay lập tức

"HLV Mourinho có nhiều niềm tin ở tôi. Ông ấy nói, hãy "nóng máy ngay", cuối tuần AS Roma thi đấu với Salernitana (lúc 23 giờ 30 ngày 20.8, giờ Việt Nam). Tôi cần các cậu phải sẵn sàng", tiền vệ Leandro Paredes chia sẻ trên kênh Roma TV, trong ngày ra mắt đội bóng thành Rome.

HLV Mourinho AFP

Leandro Paredes trở lại CLB AS Roma theo hợp đồng chuyển nhượng từ PSG có mức phí 4 triệu euro, ký hợp đồng đến tháng 6.2025 cùng tùy chọn gia hạn mùa kế tiếp. Mùa trước, tiền vệ 29 tuổi người Argentina thi đấu cho Juventus theo diện cho mượn. Anh cũng từng thi đấu cho AS Roma giai đoạn 2015 - 2017, trước khi chuyển sang Zenit Saint Petersburg (Nga) và gia nhập PSG từ năm 2019.

Cùng đến AS Roma ở mùa giải 2023 - 2024, bên cạnh Leandro Paredes, còn có tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha, Renato Sanches, theo hợp đồng cho mượn từ PSG có mức phí 1 triệu euro và mua đứt 15 triệu euro nếu thi đấu 60% số trận.

Sở dĩ, HLV Mourinho yêu cầu Leandro Paredes và Renato Sanches "nóng máy ngay", vì AS Roma thi đấu trận ra quân mùa giải mới Serie A vắng 2 ngôi sao Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini vì án thẻ phạt.

Bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bị cấm chỉ đạo do chỉ trích trọng tài ở mùa trước. Hàng tiền vệ đội bóng thành Rome trước đó cũng chia tay tiền vệ Nemanja Matic (đến CLB Stade Rennais ở Pháp), còn Mady Camara và Georginio Wijnaldum thì trở lại lần lượt CLB Olympiacos và PSG khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Leandro Paredes (trái) và Dybala CLB AS Roma

Tiền vệ Renato Sanches CLB AS Roma

"Tôi đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi rời AS Roma, không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà còn là một con người. Tôi đủ may mắn để giành được những điều rất quan trọng, như vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Đó là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất hạnh phúc và muốn tiếp tục giành chiến thắng. Dybala (đồng đội ở đội tuyển Argentina) gọi cho tôi mỗi ngày, để giục tôi đến AS Roma. Trở lại AS Roma, cùng với HLV Mourinho dẫn dắt, tôi hy vọng sẽ làm được những điều tốt nhất cho CLB", Leandro Paredes nói thêm.