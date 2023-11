HLV Park Hang-seo sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu có lời mời thích hợp?

Thông tin HLV Park Hang-seo sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan rộ lên, ngay sau khi "Voi chiến" vừa có trận thua ngược đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-2 ở trận ra quân tại bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, ngày 16.11.

HLV Park Hang-seo AFC

Đội tuyển Thái Lan hiện do HLV Mano Polking dẫn dắt. Nhưng nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này đang chịu nhiều chỉ trích vì "Voi chiến" có trận ra quân không như kỳ vọng. Báo chí Thái Lan đánh giá, việc đội nhà để thua ngược đội Trung Quốc sau khi có bàn dẫn trước do Sarach Yooyen ghi, là do những sự điều chỉnh chiến thuật và thay người không hợp lý của HLV Mano Polking.

"Hy vọng tiến xa của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026 xem ra rất khó khăn, sau khi họ có trận ra quân để thua đối thủ tranh chấp chính trong bảng là đội tuyển Trung Quốc ngay sân nhà. Ở bảng C, với đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh, gần như đã chắc 1 suất đi tiếp. Suất còn lại là cuộc đua giữa đội Thái Lan và Trung Quốc cùng Singapore. Nhưng chúng ta đã sớm bị thất thế đáng kể", tờ Siamsport đánh giá.

Trong khi đó, HLV Mano Polking cho biết: "Chúng tôi không than khóc hay quá buồn. Phía trước chúng tôi là trận đấu với đội tuyển Singapore chỉ trong vài ngày nữa (diễn ra ngày 21.11). Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, đội tuyển Thái Lan phải giành chiến thắng để tiếp tục duy trì hy vọng của mình".

Tuy nhiên, với báo chí Thái Lan, dù các tờ báo lớn như Siamsport chưa nói đến tương lai của HLV Mano Polking, thì những trang tin khác đã sớm dự đoán Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có thể sẽ xem xét việc chiêu mộ HLV mới thay thế. Một trong số đó là trang Think Curve tiết lộ, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo 'sẽ không từ chối cơ hội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ông ấy sẵn sàng xem xét vai trò này nếu có cơ hội'.

HLV Mano Polking đang chịu nhiều áp lực sau khi đội tuyển Thái Lan thua Trung Quốc AFC

Trước đây, không ít lần báo chí Thái Lan đề cập tới việc HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, sau khi nhà cầm quân 66 tuổi người Hàn Quốc chia tay đội tuyển Việt Nam từ ngày 31.1.2023.

HLV Mano Polking được gia hạn tạm thời để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu tại kỳ Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024 từ ngày 12.1 đến 10.2). Sau giải đấu này, sẽ tùy thuộc vào thành tích kể cả các trận ở vòng loại World Cup 2026 của "Voi chiến", FAT mới xem xét khả năng đàm phán gia hạn với HLV Mano Polking nữa hay không.