HLV Park Hang-seo: 'Vì vấn đề an ninh mà Indonesia chuyển giờ thi đấu thì không ổn'

Tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Indonesia trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Về mặt tinh thần hay thể lực, chúng tôi đều đã chuẩn bị chu đáo rồi. Ở trận đấu ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức".

Vị HLV người Hàn Quốc cũng nói thêm về lý do tuyển Việt Nam không tập trên sân cỏ trong ngày đầu đặt chân đến Indonesia: "Ngày hôm qua, đáng lẽ chúng tôi vẫn tập bình thường theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, vì các cầu thủ mới thi đấu xong trận Myanmar, lại phải ngồi máy bay 3 tiếng từ TP.HCM sang Indonesia nên cần nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, trời cũng đổ mưa nên chúng tôi tập nhẹ trong phòng gym của khách sạn".

"Theo tôi biết thì năm nay Indonesia sẽ là chủ nhà của VCK U.20 World Cup, nếu vì vấn đề an ninh mà chuyển giờ thi đấu như thế này thì không ổn", ông Park nói thêm.





Lịch thi đấu đã ấn định từ trước của trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Indonesia và tuyển Việt Nam là 19 giờ 30. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định dời trận đấu lên sớm 3 tiếng, đá vào 16 giờ 30 ngày 6.1. Bên cạnh đó, FIFA đã yêu cầu siết chặt an ninh và cắt cử cán bộ có kinh nghiệm sang Indonesia để làm nhiệm vụ trong trận bán kết lượt đi giữa đội chủ nhà và tuyển Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề an ninh trước, trong và sau trận đấu, VFF mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có công điện chính thức gửi cơ quan quản lý thể thao của Indonesia và PSSI. Từ đó, nước chủ nhà có thể triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho tuyển Việt Nam, thông báo và hướng dẫn kiều bào, CĐV tại Indonesia tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của ban tổ chức trận đấu.