Ngày 13.11, Manchester United chính thức công bố bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải một ngày trước đó. Chiến lược gia người Argentina ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi và dự kiến bắt đầu công việc tại Old Trafford vào ngày 19.11.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Mỹ ở Fayetteville, bang Georgia, Pochettino đã bật khóc khi nói về quyết định chia tay đội tuyển quốc gia để trở lại Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân 54 tuổi xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Mỹ, các cầu thủ và những người đã đồng hành cùng ông trong hơn 2 năm qua.

Pochettino thừa nhận đây là một trong những quyết định khó khăn nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng cơ hội dẫn dắt Manchester United là điều rất khó từ chối.

HLV Pochettino bật khóc chia tay đội tuyển Mỹ: Manchester United có gì khó cưỡng?

Theo chiến lược gia người Argentina, các cuộc tiếp xúc với Manchester United chỉ bắt đầu từ chiều 8.11 và nhanh chóng tiến triển trong vài ngày. Ông khẳng định đã trao đổi minh bạch với Liên đoàn Bóng đá Mỹ trong suốt quá trình đàm phán, đồng thời trực tiếp thông báo quyết định với các cầu thủ và ban huấn luyện vào ngày 12.11.

Dù đã xác định bến đỗ mới, Pochettino vẫn hoàn thành 2 trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti vào ngày 14 và 17.11 trước khi chính thức rời đội tuyển Mỹ.

Đáng chú ý, chỉ 3 tháng trước, Pochettino vừa gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Liên đoàn Bóng đá Mỹ, dự kiến gắn bó đến năm 2030. Để đưa ông về Old Trafford, Manchester United phải trả khoảng 10 triệu USD, tương đương 7,5 triệu bảng Anh, nhằm giải phóng hợp đồng, chưa kể khoản phí bổ sung dành cho đội ngũ trợ lý.

Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ tháng 9.2024, với nhiệm vụ chuẩn bị cho World Cup 2026 trên sân nhà. Trong nhiệm kỳ của mình, ông giúp đội giành 21 chiến thắng, hòa 2 và thua 12 trận.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Paraguay, trước khi dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 1-4 trước Bỉ. Dù chưa thể mang về những danh hiệu lớn, Pochettino vẫn để lại dấu ấn trong việc phát triển lực lượng, với 75 cầu thủ được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong cuộc họp báo chia tay, ông nhấn mạnh giá trị quan trọng nhất của một HLV không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở những tác động tích cực đối với cầu thủ và tập thể. Pochettino hy vọng sẽ tiếp tục mang triết lý đó đến Manchester United. Sau khi ông ra đi, HLV đội tuyển U.23 Mỹ Steve Cherundolo sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng 12.